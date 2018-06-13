Сюрприз от ЖКХ: киевлянам обещают снизить один из коммунальных тарифов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует с 1 августа снизить один из тарифов.

Речь идет о снижении тарифа для "Киевтеплоэнерго" на производство тепловой энергии. Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, отметив при этом, что это будет способствовать снижению тарифа на отопление и поставки горячей воды на 29%.

"После одобрения комиссией, проект решения будет вынесен на общественные слушания. Затраты, которые несут компании, предоставляющие соответствующие услуги, как правило, рассчитываются самими компаниями. А это значит, что сумма затрат может быть сдвинута как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, в зависимости от изменения соответствующей политики компании", - отметил эксперт.

"Если принять во внимание те изменения, которые произошли в Киеве с собственником соответствующих сетей, и передачу услуг, которые предоставляются киевлянам от "Киевэнерго" коммунальному предприятию, то в этом вопросе политика существенно изменилась", - отметил эксперт.

"По сути, все расчеты поданные в НКРЭУ являются результатом стремления что-то изменить. Что касается остальных регионов Украины, то тут все будет зависеть от того, начнет ли работать рынок тепловой энергии, который анонсирован уже давно, но правовая основа которого еще не заложена", - заявил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут получать только добросовестные плательщики потребленной услуги. Жилищная субсидия назначается с начала отопительного (неотопительного) сезона при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке. При наличии задолженности за потребленные услуги более чем за 2 месяца субсидия на электроэнергию не будет начисляться.

Украинцев, получающих субсидии, будут посещать инспектора, которые оценят материальное благосостояние субсидиантов.

В рамках выполнения требований МВФ в ближайшее время в Украине может появиться новая система проверки получателей субсидий. Кроме того, планируется "разбить" тарифы на газ и отопление и повысить тариф на газ. В связи с разделением тарифов на отопление и газ, украинцам придется круглый год платить за "распределение" энергоресурсов на основе мощности.