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Сын Януковича внезапно продал "Донбассэнерго": что об этом известно

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Старший сын беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александр уступил роль куратора ПАО "Донбассэнерго" народному депутату от "Блока Петра Порошенко" Максиму Ефимову.

"Сделка была открыта в июне и сейчас находится на завершающей стадии оформления", - сообщил о смене бенефициара компании источник на рынке "Экономической правде".

Весь пакет Януковича и его младшего ситуативного бизнес-партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго", а именно 60,8% акций, будет продан. Он оформлен на ЧАО "Энергоинвест холдинг".

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Отмечается, что в 2016 году бенефициарами "Энергоинвест холдинга" стали Андреас Церни (Андрей Черный) из Греции и Роберт Бенш из США.

Максим Ефимов

LB.ua

Черный является выходцем из Украины. На энергетическом рынке его воспринимают в роли воспитанника хозяина донецкой шахты им. Засядько Ефима Звягильского.

Бенш известен как представитель интересов американского бизнесмена украинского происхождения Михаила Афендикова, который владеет Cub Energy Inc. Эта компания контролирует в Украине газодобывающие структуры "Куб-газ" и "Тисагаз".

На момент приобретения мажоритарного пакета акций "Донбассэнерго" Церни и Бенш позиционировали себя как новых хозяев энергокомпании. Отмечается, что становление Ефимова бенефициаром является действительным. До этого его ключевым активом был завод "Энергомашспецсталь" в Краматорске.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2018 года Славянская ТЭС, принадлежащая ПАО "Донбассэнерго", пыталась получить антрацит с оккупированной территории.

Персона
Александр Янукович
Место
Украина
Объект
Донбассэнерго
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