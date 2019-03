Связанная с Коломойским компания вывели сотни гектаров из залога ПриватБанка 

Компания, которая связана с олигархом Игорем Коломойским, вывели 300 газ земли из залога в ПриватБанке.

Об этом со ссылкой на решение суда сообщает профильное издание Finbalance. Так, суд признал недействительными ипотеки, подписанные участниками судебного спора в качестве обеспечения обязательств " Тамерса" перед ПриватБанком, поскольку их со стороны ипотекодателя подписало неуполномоченное на то лицо. Истцом тогда выступил "Гаджибей".

Согласно судебным материалам, "Гаджибей" просил суд также признать недействительными договоры первичной ипотеки (предмет ипотеки тот же - 41 земельный участок площадью более 300 гектаров), которые были заключены с НБУ как обеспечение долговых обязательств ПриватБанка по рефинансированию. Однако эти исковые требования были отклонены.

Игорь Коломойский

Годом ранее Хозсуд Киева частично удовлетворил указанные исковые требования "Гаджибей". Позже Киевский апелляционный хозсуд оставил это решение без изменений, однако впоследствии Верховный суд отменил эти решения и отправил дело на новое рассмотрение. В конце концов Хозсуд Киева и Северный апелляционный хозсуд вынесли такое же решение.

5 февраля текущего года Печерского райсуда Киева удовлетворил ходатайство ГПУ в рамках уголовного дела о присвоении 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного ПриватБанком в НБУ до национализации. Тогда по иску ГПУ суд арестовал имущество "приватовских" структур, в том числе ООО Гаджибей (34 земельные участки по адресу: Одесская область, Овидиопольский район, Дильницкий сельсовет, массив Золотой берег).

Учредителями ООО Гаджибей являются Александр Сачков, Дмитрий Потишман, ООО Дилвест (среди учредителей которого - Вячеслав Деришев, Евгений Петров, Владимир Кравченко, Дмитрий Давыденко, кипрская компания Валенза Консалтинг Лимитед).

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!