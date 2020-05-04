Верховный Суд считает давлением заявление генпрокурора по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке – жалоба в Высший совет правосудия

Судьи Большой палаты Верховного суда Украины пожаловались на давление, которое испытывают в связи с рассмотрением дела о вкладах семьи Суркисов в ПриватБанке. В частности, со стороны генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом говорится в жалобе, которая была опубликована на сайте Высшего совета правосудия Украины. Также там заявили, что испытывают давление со стороны представителей партии "Демократична сокира".

Дело ПриватБанка

"За несколько дней до каждого судебного заседания и в день проведения заседания в интернете, в электронных СМИ и в соцсетях распространялась информация, направленная на подрыв авторитета судебной власти, Верховного суда и судей Большой палаты Верховного суда. Предположения авторов этих публикаций и сообщений объединяются с утверждениями о получении судьями Большой палаты Верховного суда неправомерной выгоды, сговоре с представителями истцов, содержат угрозы", – отмечается в жалобе.

Далее в ВСП привели несколько случаев с участием председателя парии "Демократична сокира" Антона Швеца (его заявления в соцсетях и организацию акций под стенами суда), а также болельщиков ФК "Динамо", которые, по мнению судей являются примерами давления.

Кроме того в ВСП вспомнили фамилию члена наблюдательного совета "Привата" Романа Сульжик, который в Facebook обращался к судьям, которые рассматривают дело.

Отдельно в Высшем совете правосудия назвали имя генерального прокурора Венедиктовой. "23 апреля 2020 свою позицию как позицию Офиса Генерального прокурора обнародовала и генпрокурор, которая фактически противопоставила судебную власть обществу и вообще государству. Из выступления создается впечатление, что единственным защитником общества и государства выступает прокуратура, которая уже определила, кто в этом деле прав, а кто – нет. В условиях, когда вокруг этого дела очевидно просматривается возмущение общественных чувств и попытки унизить суд, такие заявления вряд ли могут считаться приемлемыми", – заявили судьи.

С помощью такого давления, по мнению авторов жалобы, судей склоняют принять решение в пользу одной из сторон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд в среду, 15 апреля, оставил в силе постановление Печерского районного суда о фактическом взыскании с государственного ПриватБанка $ 259 млн в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Судьи Верховного суда Украины (ВСУ), которые рассматривают иск семьи Суркисов против ПриватБанка, добровольно обратились в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с просьбой проверить их на предмет получения взятки. Все служители Фемиды готовы добровольно пройти полиграф и подтвердить свою беспристрастность.