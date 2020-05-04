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4 мая • обновлено в 22:26
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Верховный Суд считает давлением заявление генпрокурора по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке – жалоба в Высший совет правосудия

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Судьи Большой палаты Верховного суда Украины пожаловались на давление, которое испытывают в связи с рассмотрением дела о вкладах семьи Суркисов в ПриватБанке. В частности, со стороны генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом говорится в жалобе, которая была опубликована на сайте Высшего совета правосудия Украины. Также там заявили, что испытывают давление со стороны представителей партии "Демократична сокира".

Дело ПриватБанка

Дело ПриватБанка

"За несколько дней до каждого судебного заседания и в день проведения заседания в интернете, в электронных СМИ и в соцсетях распространялась информация, направленная на подрыв авторитета судебной власти, Верховного суда и судей Большой палаты Верховного суда. Предположения авторов этих публикаций и сообщений объединяются с утверждениями о получении судьями Большой палаты Верховного суда неправомерной выгоды, сговоре с представителями истцов, содержат угрозы", – отмечается в жалобе.

Далее в ВСП привели несколько случаев с участием председателя парии "Демократична сокира" Антона Швеца (его заявления в соцсетях и организацию акций под стенами суда), а также болельщиков ФК "Динамо", которые, по мнению судей являются примерами давления.

Кроме того в ВСП вспомнили фамилию члена наблюдательного совета "Привата" Романа Сульжик, который в Facebook обращался к судьям, которые рассматривают дело.

Отдельно в Высшем совете правосудия назвали имя генерального прокурора Венедиктовой. "23 апреля 2020 свою позицию как позицию Офиса Генерального прокурора обнародовала и генпрокурор, которая фактически противопоставила судебную власть обществу и вообще государству. Из выступления создается впечатление, что единственным защитником общества и государства выступает прокуратура, которая уже определила, кто в этом деле прав, а кто – нет. В условиях, когда вокруг этого дела очевидно просматривается возмущение общественных чувств и попытки унизить суд, такие заявления вряд ли могут считаться приемлемыми", – заявили судьи.

С помощью такого давления, по мнению авторов жалобы, судей склоняют принять решение в пользу одной из сторон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд в среду, 15 апреля, оставил в силе постановление Печерского районного суда о фактическом взыскании с государственного ПриватБанка $ 259 млн в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Судьи Верховного суда Украины (ВСУ), которые рассматривают иск семьи Суркисов против ПриватБанка, добровольно обратились в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с просьбой проверить их на предмет получения взятки. Все служители Фемиды готовы добровольно пройти полиграф и подтвердить свою беспристрастность.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Банковская система Национализация ПриватБанка
Место
Украина
Тег
Верховный суд Украины
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