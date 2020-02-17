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17 февраля • обновлено в 17:47
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"Сумасшедшие деньги": Голик рассказал, сколько в Украине потратят на дороги

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В 2020 году на ремонт и строительство дорог, а также связанные с ними программы, в Украине потратят порядка 113 млрд гривен.

Эта сумма включает средства из Дорожного фонда, госгарантии, а также часть от $3 млрд, которые "Нафтогаз" отсудил у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. Об этом сказал советник премьер-министра Юрий Голик в интервью "Лиге.Бизнес". В 2019 году на дороги было потрачено в разы меньше – около 25 млрд гривен.

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Ремонт дорог

Где возьмут деньги на дороги

  • Дорожный фонд – 69 млрд грн

"Из него вычитаем оплату старых кредитов "Укравтодора" перед МФО – 7 млрд. Остается 62 млрд. Из них 5% – на безопасность дорожного движения (3 млрд грн), 60% идет на "Укравтодор" (37 млрд грн) и 35% – на обладминистрации (22 млрд грн). Из 37 млрд грн "Укравтодора" вычитается содержание дорог – 6,5 млрд грн. Остается 31,5 млрд. Вот этот объем в 31,5 млрд грн заверен постановлением Кабмина. Также 22 млрд грн уже пошли в ОГА. То есть 53,5 млрд уже точно есть", – объяснил Голик.

  • Госгарантии.

"В госбюджете было 29 млрд госгарантий, из которых 10 млрд грн для "Укроборонпрома", а 19 млрд грн не расписаны. Мы быстро подсуетились и забрали их на "Укравтодор": 10 млрд мы возьмем у украинских банков, на 9 млрд будут бонды "Укравтодора", – сказал советник премьера.

  • Деньги от "Газпрома"

"Есть еще $3 млрд зашедших от "Газпрома". Они будут потрачены на больницы, энергоэффективность и дороги. Сколько на дороги? Мы целимся на 35 млрд грн, как будет в реальности – не знаем", – сказал Голик.

  • Деньги международных финансовых организаций

"В этом году по заключенным контрактам, по которым выполняются работы предусмотрено около $700 млн. Но эти деньги будут выбраны не за один год. Представим, что треть из них будет выбрана в 2020 году. Это еще 6 млрд грн", – добавил советник.

"Итого, получаем 113 млрд грн против 25 млрд грн в прошлом году. Разница колоссальная", – подытожил Голик.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Дороги в Украине
Персона
Юрий Голик
Место
Украина
Тег
ремонт и строительство дорог
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