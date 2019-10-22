Дело ПриватБанка: Дубилет увильнул от ответа о своей роли

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, ранее работавший IT-директором в ПриватБанке, не захотел рассказывать, будет ли он участвовать в судах бизнес-группы "Приват" против Украины.

Чиновник увильнул от ответа, сославшись на свою нынешнюю должность. Об этом пишет "Левый берег". У него спросили, привлекала ли его какая-то из сторон в качестве свидетеля.

"Я не хотел бы что-либо комментировать по поводу "Приватбанка". Особенно в свете своей новой должности", – ответил Дубилет.

На уточняющий вопрос он заявил, что тема банка для него "достаточно чувствительная", а еще у него есть конфликт интересов: раньше работал там, а сейчас в правительстве.

"Вы свидетель или нет?", – в третий раз спросила журналистка Соня Кошкина.

"Вообще не готов давать комментарии. Сорри. У меня такое впечатление, что чтобы я здесь ни сказал, оно может навредить процессу", – парировал Дубилет.

Не "раскололся" министр и после четвертой попытки: он выдержал очень длительную паузу и сказал: "Я воздержусь от ответа".

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал защищать интересы страны в вопросе оспаривания в судах национализации ПриватБанка его бывшими акционерами.

ПриватБанк выиграл апелляцию в Лондонском суде в споре с бывшими владельцами. Это автоматически продлило всемирный арест их имущества. Госбанк теперь может отсудить у Коломойского и Боголюбова около $3 млрд (сумма иска плюс проценты). При этом исход дела не будет зависеть от ситуации с судами в Украине.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!