Судно для завершения "Северного потока-2" в сопровождении буксира прибыло на Балтику

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский", с помощью которого РФ пытается достроить газопровод "Северный поток-2", встало на якорь в Гданьской бухте. Это примерно в 30 км от Балтийска (Калининградская область).

На протяжении всего пути по Балтике его сопровождал военный спасательный буксир СБ-123, который продолжил путь в Балтийск. Об этом свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов, сообщил "Интерфакс".

Судно "Академик Черский"

По данным агентства, в порт Балтийска "Академик Черский" заходить не планирует. Как ожидается, на рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил метания и постоянную смену курса российского судна "Академик Черский" стремлением избежать санкций США.