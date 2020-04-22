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22 апреля • обновлено в 11:32
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Судно для завершения "Северного потока-2" заблудилось в море

3.7т
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Судно "Академик Черский", с помощью которого Россия собирается достроить в обход Украины газопровод "Северный поток-2", начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.

Оно неожиданно изменило свое направление и теперь идет не в Балтийское море, где строится газопровод. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Myshiptracking и Vesselfinder, сообщает "Лента".

"Академик Черский"

"Академик Черский"

"На первом из них конечной точкой этого этапа маршрута судна значится египетский Порт-Саид, расположенный у входа в Суэцкий канал. Второй портал показывает, что "Академик Черский", вышедший из испанского порта Лас-Пальмас на Канарских островах, идет вдоль атлантического побережья Португалии, то есть в сторону Франции и Великобритании", – сказано в публикации.

Напомним, "Академик Черский" ради достройки "газопровода Путина" сейчас выполняет "кругосветное путешествие". Судно вышло из порта Находка (на дальнем Востоке) и, обогнув Индию и Африку, двигалось в Европу. Но теперь неожиданно изменило направление.

Данные о движении судна

Данные о движении судна

vesselfinder.com

Данные о движении судна

Данные о движении судна

myshiptracking.com

При этом трубоукладчик не может сразу приступить к работам, так как не способен укладывать трубы большого диаметра. Для этого его нужно будет модернизировать. Стоимость доработок оценивается в $14 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее судно, не дойдя до Сингапура, изменило пункт назначения и отправилось в порт столицы Шри-Ланки Коломбо.

Способное завершить строительство газопровода "Северный поток-2" судно "Академик Черский" направилось в Европу, сменив курс, портом назначения теперь значится испанский Лас-Пальмас.

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Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Теги
газопровод Северный поток - 2
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Комментарии
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Это как с рассказами о ракете с "непредсказуемой траекторией полета". А это - трубоукладчик, с необъяснимым направлением маршрута.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
МОСКВА, 19 апреля/ Радио Sputnik. Судно "Академик Черский", которое способно продолжить укладку газопровода "Северный поток-2", прошло мимо Канарских островов и, не меняя точки назначения, идет в сторону Европы, сообщил портал EADaily со ссылкой на данные навигационного портала Marinetraffic. Если корабль продолжит двигаться с той же скоростью, то доберется до Калининграда на майские праздники, отмечает издание.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кризский Игорь, примерно то же самое вы визжали насчет известного тебе моста. Вспомни.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Сташинский Богдан, Вашим брехунам веры нет. Вашми кремлядские сми рассказывали, что сп2 будет работать в конце 2019 года, прошло уже почти полгода 2020. И где его работа? Очередные понты и брехня, его, трубопрокладчик, еще нужно модернизировать на $14 миллионов, это еще года на два. А как модернизируют на роиссии весь мир знает. Пример тому затонувший самый большьй плавучий док, и сгоревший авианедоносец Адмирал Кузнецов. Короче газопровод в ближай шие 3-4 года достроен не будет, а потом он просто будет не нужен. Мега стройка скрепоносной страны екнулась, как и все роисское.
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Экономика Рынки и компании

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