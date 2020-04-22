Судно для завершения "Северного потока-2" заблудилось в море

Судно "Академик Черский", с помощью которого Россия собирается достроить в обход Украины газопровод "Северный поток-2", начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.

Оно неожиданно изменило свое направление и теперь идет не в Балтийское море, где строится газопровод. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Myshiptracking и Vesselfinder, сообщает "Лента".

"Академик Черский"

"На первом из них конечной точкой этого этапа маршрута судна значится египетский Порт-Саид, расположенный у входа в Суэцкий канал. Второй портал показывает, что "Академик Черский", вышедший из испанского порта Лас-Пальмас на Канарских островах, идет вдоль атлантического побережья Португалии, то есть в сторону Франции и Великобритании", – сказано в публикации.

Напомним, "Академик Черский" ради достройки "газопровода Путина" сейчас выполняет "кругосветное путешествие". Судно вышло из порта Находка (на дальнем Востоке) и, обогнув Индию и Африку, двигалось в Европу. Но теперь неожиданно изменило направление.

Данные о движении судна vesselfinder.com

Данные о движении судна myshiptracking.com

При этом трубоукладчик не может сразу приступить к работам, так как не способен укладывать трубы большого диаметра. Для этого его нужно будет модернизировать. Стоимость доработок оценивается в $14 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее судно, не дойдя до Сингапура, изменило пункт назначения и отправилось в порт столицы Шри-Ланки Коломбо.

Способное завершить строительство газопровода "Северный поток-2" судно "Академик Черский" направилось в Европу, сменив курс, портом назначения теперь значится испанский Лас-Пальмас.

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