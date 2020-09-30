Суд удовлетворил апелляцию 'Аркона Газ-Энергия' по добыче углеводородов

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о признании недействительным специального разрешения на добычу углеводородов ООО "Аркона Газ-Энергия".

Об этом говорится на сайте компании Smart Energy. Отмечается, что 29 сентября состоялось заседание Шестого апелляционного административного суда по рассмотрению апелляции ООО "Аркона Газ-Энергия", которое входит в группу компаний Smart Energy и является украинским активом британской публичной компании Enwell Energy.

Компания обратилась в Апелляционный суд с целью отмены июльского решения Окружного административного суда г. Киева по иску ПАО "Укрнафта" о признании недействительным специального разрешения Арконы на добычу углеводородов на Свистунковско-Червонолуцком месторождении.

Такое решение Апелляционного суда подтверждает правомерность позиции компании Аркона и ее нового владельца, британской Enwell Energy, а также дает возможность возродить Свистунковско-Червонолуцкое месторождение, на котором уже более десяти лет не ведется добыча углеводородов.

"Мы приветствуем решение Шестого апелляционного суда. Это не только возможность для нас продолжать подготовку к бурению первой за четверть века скважины на месторождении, но и позитивный сигнал для иностранных инвесторов о возможности инвестировать в украинскую экономику и тенденцию к снижению инвестиционных рисков здесь", – прокомментировал Сергей Глазунов, Генеральный директор группы компаний Smart Energy и компании Enwell Energy.

"Апелляционной суд удовлетворил апелляцию Арконы, отменил решение суда первой инстанции и отказал в иске Укрнафте. Такое решение Апелляционного суда считаем вполне законным и логичным, ведь в конце 2019 года Верховным Судом в рамках другого дела уже было установлено, что разрешение было выдано Арконе правомерно. То есть суд первой инстанции при принятии обжалуемого решения в рамках данного дела фактически пересмотрел решение Верховного Суда, чем нарушил принцип правовой определенности и обязательности судебного решения, регламентированный национальным и международным законодательством. Также судом первой инстанции был допущен целый ряд процессуальных нарушений, которые, с учетом сегодняшнего решения, не остались без внимания Апелляционного суда", – отметил Глеб Бялый, партнер юридической фирмы "Астерс", которая представляла интересы Арконы в этом процессе.

Напомним, что британская публичная компания Enwell Energy получила разрешение на добычу углеводородов на Свистунковско-Червонолуцком месторождении через приобретение ООО "Аркона Газ-Энергия" в марте этого года. До конца 2020 года компания рассчитывает начать бурение первой скважины на месторождении.

Справка. Группа компаний Smart Energy входит в состав Смарт-Холдинга, осуществляет реализацию проектов в сфере разведки и промышленной разработки месторождений углеводородов.

Нефтегазовое направление Smart Energy представлено газодобывающей компанией "Укргазвыдобуток" (Харьковская область) и публичной британской компанией Enwell Energy с активами в Полтавской области (Представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" и ООО "Аркона Газ-Энергия") и Харьковской области (компания "Пром-Энерго Продукт").