Суд стал на сторону ПриватБанка: раскрыты детали неожиданного решения

Хозяйственный суд Киева 17 октября отложил дело о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам по просьбе самого финансового учреждения.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявили в пресс-службе банка. Так, Фонд гарантирования вкладов, "Приват", Министерство финансов и НБУ неоднократно обращались в суд о том, чтобы прекратить рассмотрение дела до того момента, пока Большая палата Верховного суда не определит юрисдикцию.

"Мы неоднократно подавали ходатайство о прекращении дела, поскольку Большая палата Верховного суда должна определить юрисдикцию дела – административная или хозяйственная", – заявили в ПриватБанке.

Хозсуд 17 октября занял сторону государства и принял решение приостановить рассмотрение дела. Теперь Большая палата Верховного суда должна определить юрисдикцию, а уже после этого будет принято решение, дело будут рассматривать в Хозяйственном или Административном судах.

"Слушание продолжат"

Также ситуацию прокомментировали в НБУ, передает "Интерфакс - Украина". По словам начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктора Григорчука, судья хозсуда Киева Людмила Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка о возврате им акций до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка.

"После того, как будет рассмотрен спор в суде административной юрисдикции, исходя из содержания этого определения, которое мы получили сегодня, будет продолжено слушание по этому иску", – сказал Григорчук.

Представитель Нацбанка напомнил, что Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску бывшего владельца банка Игоря Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка, Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение, и оно будет слушаться в 6-м Апелляционном административном суде.

В то же время Григорчук отметил, что производство по этому делу в апелляционном суде пока не открыто, поэтому дата принятия решения по нему неизвестна.

Представитель Нацбанка указал, что ответчики по делу о возврате акций и ранее обращали внимание хозсуда на то, что есть спор о законности национализации. "Ранее судья не видела необходимым останавливать производство по этому делу, но почему-то начала видеть это вчера", – сказал Григорчук.

Юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев отметил журналистам, что банк удовлетворен тем, что суд все же принял ранее озвученную банком позицию о необходимости приостановить дело до решения в админсудах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по исковому делу №826/13813/17 бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ касательно определения перечня лиц, связанных с банком.

Сотрудники Соборного отделения полиции города Днепра в среду, 11 сентября, пришли с обысками в центральный офис ПриватБанка.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал защищать интересы страны в вопросе оспаривания в судах национализации ПриватБанка его бывшими акционерами.

ПриватБанк выиграл апелляцию в Лондонском суде в споре с бывшими владельцами. Это автоматически продлило всемирный арест их имущества. Госбанк теперь может отсудить у Коломойского и Боголюбова около $3 млрд (сумма иска плюс проценты). При этом исход дела не будет зависеть от ситуации с судами в Украине.

17 октября в Хозяйственном суде Киева решили отложить дело о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам до решения другого подобного дела в Украине.

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