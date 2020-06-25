Суд США обязал Telegram выплатить $1,2 млрд покупателям их криптовалюты

Антон Малиновский Рынки и компании 21:06, 25.06.2020 Обновлено: 21:15, 25.06.2020

Федеральный суд южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram вернуть $1,22 млрд покупателям цифровых токенов Gram, выплатить компенсацию в размере $18,5 млн и уведомлять о выпуске любой криптовалюты в течении трех лет.

Об этом говорится в решении суда, которое было принято на основе мирового соглашения Комиссии по ценным бумагам США и Telegram Group Inc.

"Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение $1 224 000 000 ", – говорится в постановлении.

Примерно $1,19 млрд из них будут выплачены в рамках договоренностей о расторжении контрактов с инвесторами, а штраф в размере $18,5 компания должна выплатить в течении 30 дней.

Кроме этого, Telegram обязали в течении трех лет сообщать Комиссии по ценным бумагам США о выпуске криптовалюты. Однако, компания не должна получать разрешение комиссии на эти операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России сняли требования по ограничению доступа к популярному мессенджеру Telegram.

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