Суд США обязал Telegram выплатить $1,2 млрд покупателям их криптовалюты

Федеральный суд южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram вернуть $1,22 млрд покупателям цифровых токенов Gram, выплатить компенсацию в размере $18,5 млн и уведомлять о выпуске любой криптовалюты в течении трех лет.

Об этом говорится в решении суда, которое было принято на основе мирового соглашения Комиссии по ценным бумагам США и Telegram Group Inc.

"Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение $1 224 000 000 ", – говорится в постановлении.

Примерно $1,19 млрд из них будут выплачены в рамках договоренностей о расторжении контрактов с инвесторами, а штраф в размере $18,5 компания должна выплатить в течении 30 дней.

Кроме этого, Telegram обязали в течении трех лет сообщать Комиссии по ценным бумагам США о выпуске криптовалюты. Однако, компания не должна получать разрешение комиссии на эти операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России сняли требования по ограничению доступа к популярному мессенджеру Telegram.