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1 июня • обновлено в 12:49
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Суд ликвидировал "Галичину" и "простил" 1,2 млрд гривен ее долга госбанку

1.1т
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Хозяйственный суд Львовской области ликвидировал обанкротившееся ЧАО "Галичина" и списал 1,2 млрд гривен, которые оно было должно государственному Укрэксимбанку.

Решение было принято 25 мая, сообщил "Финбаланс". "Суд констатировал, что, учитывая недостаточность имущества должника, требования ряда кредиторов (в т.ч. Укрэксимбанка – на 1,24 млрд грн), которые не были погашены в ходе ликвидационной процедуры, считаются погашенными в соответствии с Кодексом по процедурам банкротства", – говорится в сообщении.

Решение суда

Решение суда

ЗАО "Галичина" было признано банкротом постановлением Хозяйственного суда Львовской области от 30.08.2018. В сентябре 2018 "Молочная компания" Галичина "заявляла, что ликвидация ЗАО" Галичина "не отразится на производстве, качестве продукции и ее дистрибуции." Начиная с 2015 года и по настоящее время владельцем готовой молочной продукции, торговой марки "Галичина" и уникальных рецептур является ООО "Молочная компания "Галичина", которая продолжает и расширяет свою деятельность на рынке молочной продукции", – говорилось в сообщении компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего уполномоченного Фонда гарантирования вкладов физических лиц уличили в растрате миллионов гривен банка "АКБ "Капитал", который находится в состоянии ликвидации.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
суд
Место
Украина
Тег
банкротство
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Экономика Рынки и компании

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