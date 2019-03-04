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/Рынки и компании

Суд признал незаконным повышение цены на газ: у Гройсмана указали на "прокол"

10.8тЧитать материал на украинском

Окружной административный суд Киева по иску кандидата в президенты Юлии Тимошенко признал повышение цен на газ незаконным. Однако своим решением он лишь отменил постановление, которое утратило сило еще осенью минувшего года.

Об этом в Facebook в понедельник, 4 марта, написал пресс-секретарь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

"Обжалованое постановление Кабинета Министров Украины от 27 апреля 2016 №315 утратило силу согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 номер 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", — заявил он.

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"Даже несмотря на это, Кабинет Министров будет подавать апелляцию и обжалует это решение в установленном порядке", — сообщил Рябчук.

Суд признал незаконным повышение цены на газ: у Гройсмана указали на "прокол"

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января Кабмин принял решение уменьшить нормы потребления газа для граждан без счетчика до 3,29 кубометра на человека. Такое решение было принято после того, как облгазы через суд вернули нормы потребления, которые в три раза выше предыдущих.

Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили, что новые платежки за газ, которые получили украинцы в январе, рассчитанны законно и потребители могут осуществлять оплату за ними.

Напомним, в "Нафтогазе" сообщили, что из-за отмены судом нормами потребления газа, украинцы, у которых не установлено газового счетчика, получили завышенные платежки за газ. Для решения этой ситуации призвали граждан жаловаться на правительственную горячую линию.

Через доначисления лишних объемов газа потребителям, в НКРЭКУ предложили провести внеплановую проверку 20 облгазов. Компаниям грозит штраф в размере 850 тыс. гривен.

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Темы
Цена на газРынок газаТарифы ЖКХ и субсидии
Персоны
Владимир ГройсманЮлия Тимошенко
Место
Украина
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
По 600грн ,было дорого ,при "кровавом"завгара,а по 8000грн,заебоновски,при шоколадно-одеколонном трактористе-майдауне.
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