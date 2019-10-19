Вернут $14 млрд? Назван важный нюанс победы ПриватБанка над Коломойским

Победа ПриватБанка по апелляционному иску в Лондоне против бизнесмена Игоря Коломойского создает возможность возврата выведенных из украинских банков их владельцами $14 миллиардов.

Об этом "Стране" сообщила украинская юрист Ольга Гутовская, работающая в Лондоне в компании "Гутовская Рональд Флетчер Бейкер LLP", которая представляла интересы ПриватБанка в суде.

"Судьи лорд Ричардс, лорд Фло и лорд Ньюве этим решением установили новый подход в английском праве, который расширяет универсальную юрисдикцию английского суда по делам о мошенничестве и присвоении.

Отныне ответчиком может быть "спящая" английская фирма-прокладка, а бенефициар-физическое лицо (обвиняемый в мошенничестве) может быть привлечен в качестве соответчика независимо от его места нахождения проживания, или гражданства", – рассказала она.

Гутовская отметила, что это позволяет получить меру пресечения в виде ареста активов во всем мире "in personam (против мошенника)", и, таки образом, вернуть средства пострадавшей стороне.

"Это дает новый шанс кейсу по возврату 14 миллиардов долларов, которые были преступным путем выведены из банков Украины в последние 9 лет", – подытожила Гутовская.

ПриватБанк и Игорь Коломойский Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по исковому делу №826/13813/17 бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ касательно определения перечня лиц, связанных с банком.

Сотрудники Соборного отделения полиции города Днепра в среду, 11 сентября, пришли с обысками в центральный офис ПриватБанка.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал защищать интересы страны в вопросе оспаривания в судах национализации ПриватБанка его бывшими акционерами.

ПриватБанк выиграл апелляцию в Лондонском суде в споре с бывшими владельцами. Это автоматически продлило всемирный арест их имущества. Госбанк теперь может отсудить у Коломойского и Боголюбова около $3 млрд (сумма иска плюс проценты). При этом исход дела не будет зависеть от ситуации с судами в Украине.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!