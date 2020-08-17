Суд приказал вернуть $1 млн, изъятый у сотрудника Запорожской АЭС

Орджоникидзевский райсуд Запорожья отменил арест денег, изъятых у бывшего сотрудника Запорожской АЭС, потому что силовики, по его мнению, не смогли доказать незаконность их происхождения.

Решение было принято 31 июля, сообщили "Наши деньги".

Какой была схема

Согласно материалам дела, полиция подозревала, что чиновники Запорожской АЭС сговорились с представителями корпорации "Техностандарт", ООО "Группа Индустрия" и ООО "Т-Альянс" для хищения денег АЭС. Так, для отсеивания конкурентов, они объявили закупку на ремонт испытательных машин – вместо поставки новых. На самом деле отремонтировать их было невозможно, поскольку узлы и механизмы испытательных машин 1980-х годов выпуска уже сняты с производства.

В дальнейшем служащие корпорации "Техностандарт", как официальные представители компании "Lisega", предоставили АЭС расчет капитального ремонта стенда стоимостью 35,4 млн грн – для формирования завышенной цены. Со своей стороны, не указанный заместитель главного инженера по ремонту Запорожской АЭС и начальник энергоремонтного подразделения станции разработали план ремонтов и передали закупщикам расчеты с завышенной стоимостью работ.

После силовики выяснили, что заранее определенный победитель тендера – ООО "Группа Индустрия" – не имел необходимого оборудования и работников. По документам, он привлек к работе ряд лиц, хотя на самом деле все работы выполняли работники АЭС.

Отдельно указывалось, что в стоимость капитального ремонта оборудования, машин и механизмов ЗАЭС (очевидно, по всем выигранными подрядами) включена стоимость материалов суммой 43 млн грн., приобретение которых "Группа Индустрия" отразило от предприятий с признаками фиктивности и которые по цепочками поставок не подтвердились . Также по цепочке поставки не подтвердилась и поставка продукции на ЗАЭС стоимостью 2,2 млн грн. Работы полностью не были выполнены, но договоры были подписаны и оплачены.

Учитывая это, следователи в 2018 году открыли уголовное производство и через два года провели обыск у заместителя главного инженера по ремонту ЗАЭС. Во время обыска было изъято $1 млн., 395 тыс. евро, 278 тыс. грн и десятки сувенирных монет, а впоследствии через суд арестовали имущество.

С арестом заместитель главного инженера не согласился и обратился в суд с ходатайством о его отмене из-за необоснованности. Он утверждал, что в июле должен был выйти на пенсию, а потом хотел заняться предпринимательской деятельностью и создать фирму. Для наполнения уставного капитала, он в силу договора возвратной финансовой помощи с мая 2020 года, занял 40,5 млн грн. у неуказанного гражданина. Эти деньги он указал в декларации, является их законным и добросовестным владельцем.

В конце концов, суд решение об аресте денег отменил. Указывалось, что в производстве подозрение никому не объявили, с 30 июля заместитель ушел на пенсию. Также суд предоставили договор возвратной финансовой помощи и копии деклараций, где эти деньги указаны, подтверждающие законность их происхождения.

Отдельно указывалось, что после отмены ареста эти деньги должны вернуть лицу, у которого их изъяли.

Обнародовали фото денег

Сайт уточнил, что директор центра по предотвращению и противодействию коррупции "Энергоатома" Олег Полищук в Facebook 29 июля обнародовал фотографии изъятых при обыске денег. Долларовая наличность была обернута в ленты с надписями "Выполненные работы" с указанием конкретных объектов. По данным Полищука, здесь были указаны и закупки 2015 года.

Ценности, изъятые при обысках Коллаж Обозревателя

Информация об изъятых деньгах Facebook / Олег Полищук

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 СБУ заявила, что на Южно-Украинской атомной электростанции (Николаевская область) занимались добычей криптовалюты, допустив при этом разглашение гостайны о физической защите АЭС.

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