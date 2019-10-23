Коломойский заплатит миллионы: суд принял неожиданное решение в пользу ПриватБанка

Апелляционный суд Лондона обязал бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова заплатить ПриватБанку 10,9 млн фунтов стерлингов. Это примерно $13,2 млн.

Об этом сообщила пресс-служба банка. Установлен срок до 12 ноября. "Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от господина Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от господина Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков", – сообщили в банке.

Кроме того, бывшие владельцы должны оплатить расходы "Привата" за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчиками понадобится определенное время, пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября ПриватБанк выиграл апелляцию в Лондонском суде в споре с бывшими владельцами. Это автоматически продлило всемирный арест их имущества. Госбанк теперь может отсудить у Коломойского и Боголюбова около $3 млрд (сумма иска плюс проценты). При этом исход дела не будет зависеть от ситуации с судами в Украине.

Победа ПриватБанка по апелляционному иску в Лондоне против бизнесмена Игоря Коломойского создает возможность возврата выведенных из украинских банков их владельцами $14 миллиардов.

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