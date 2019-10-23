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23 октября • обновлено в 14:48
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Коломойский заплатит миллионы: суд принял неожиданное решение в пользу ПриватБанка

10.8т Читать материал на украинском

Апелляционный суд Лондона обязал бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова заплатить ПриватБанку 10,9 млн фунтов стерлингов. Это примерно $13,2 млн.

Об этом сообщила пресс-служба банка. Установлен срок до 12 ноября. "Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от господина Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от господина Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков", – сообщили в банке.

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Кроме того, бывшие владельцы должны оплатить расходы "Привата" за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчиками понадобится определенное время, пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября.

Коломойский заплатит миллионы: суд принял решение в пользу ПриватБанка

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября ПриватБанк выиграл апелляцию в Лондонском суде в споре с бывшими владельцами. Это автоматически продлило всемирный арест их имущества. Госбанк теперь может отсудить у Коломойского и Боголюбова около $3 млрд (сумма иска плюс проценты). При этом исход дела не будет зависеть от ситуации с судами в Украине.

Победа ПриватБанка по апелляционному иску в Лондоне против бизнесмена Игоря Коломойского создает возможность возврата выведенных из украинских банков их владельцами $14 миллиардов.

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Тема
Национализация ПриватБанка
Персоны
Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов
Место
Англия
Тег
ПриватБанк
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