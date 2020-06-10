Суд отклонил апелляцию Кабмина в споре с Суркисами из-за ПриватБанка

Суд отклонил апелляцию Кабмина на решение Печерского суда Киева от 9 февраля 2017 года, которое обязывало ПриватБанк исполнять условия по депозитным договорам с оффшорными компаниями братьев Суркисов.

Речь идет о вкладах на сумму около $257 млн. Решение об этом было принято Киевским апелляционным судом в среду, 10 июня. Об этом сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, говорится в публикации "Интерфакс-Украина".

Суд из-за ПриватБанка

"Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции Кабинета министров, оставил определение Печерского райсуда в силе. Мы готовимся к подаче кассационной жалобы и рассмотрении данного дела Верховным судом, поскольку у Верховного суда однозначная практика - определение об обеспечении иска не может подменять решение спора по сути", – сказал Пожидаев.

Что происходит в суде?

Верховный суд Украины отложил рассмотрение дела по законности конвертации 1 млрд грн счетов семьи Суркисов во время национализации ПриватБанка из -за давления на судей .

Судьи отказались работать в условиях, когда еще до окончательного решения их обвиняют в предвзятости.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд в среду, 15 апреля, оставил в силе постановление Печерского районного суда в отношении фактического взыскания с государственного ПриватБанка $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство Минюста (представляет интересы Кабмина) о приостановлении действия постановления, которое обязывает ПриватБанк выплатить депозиты семьи Суркисов.

Государственный ПриватБанк через суд хочет вернуть 407 млн гривен, которые в 2018 году с него взыскали в пользу братьев Суркисов в делах по искам АО "А-Банк" и ООО "ФК" Динамо "Киев", которые им принадлежат.

Напомним, решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.

У Игоря Суркиса в ПриватБанке на счету был 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, у Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочери Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отца братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.