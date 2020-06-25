Суд Евросоюза отказал российскому ВТБ в отмене санкций

Суд Евросоюза оставил в силе санкции против российского банка ВТБ, отклонив его апелляцию на ограничительные меры, введенные в 2014 году из-за агрессии РФ против Украины.

Решение об этом было принято в четверг, 25 июня, сообщила "Европейская правда" со ссылкой на решение суда. ВТБ – второй по величине банк в России после "Сбербанка".

ВТБ привел три основания для апелляции, однако Суд ЕС отклонил их.

"На этой основе суд отказывает в рассмотрении жалобы; поручает ПАО Банк ВТБ нести собственные расходы и оплачивать расходы, понесенные Советом Европейского Союза; предписывает Европейской комиссии нести свои собственные расходы", – говорится в решении суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Евросоюза в четверг, 18 июня, продлил до июня 2021 года санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма.

Лидеры стран Евросоюза договорились о продлении экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев – до января 2021 года.

Новые санкции США против российского газопровода "Северный поток-2" могут навсегда остановить его строительство или крайне затруднить Кремля эту задачу. При этом "Газпром" сначала был готов, что западные компании могут отказываться от сотрудничества с ним.