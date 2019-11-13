Суд арестовал топ-банкиров в деле VAB Банка: подробности громкого решения

Высший антикоррупционный суд арестовал трех подозреваемых по делу о выведении 1,2 млрд грн кредита НБУ, выданного VAB Банку – Андрея Яцюту, Аллу Шульгу и Николая Каленского.

Андрею Яцюте дали возможность выйти под залог в 1,15 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН. "ВАКС постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в 1,15 млн грн", – сказано в публикации.

При этом НАБУ и САП просили, чтобы залог был установлен в размере 10 млн гривен.

Экс-директора департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу ВАКС арестовал на 60 суток, передает "Лига.Финансы". Она имеет право выйти под залог в 15 млн грн.

А члену Совета Нацбанка Украины Николаю Каленскому, который также является одним из восьми подозреваемых по этому делу, ВАКС дал круглосуточный домашний арест. Решение об этом было принято в среду, 13 ноября.

Каленскому не дали права внести залог. Также судьи не разрешили адвокатам взять подзащитного на поруки.

Суд принял решение об аресте

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 ноября появилась информация о том, что сотрудники НАБУ пришли в офис Райффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука, который ранее работал заместителем экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

НАБУ и САП задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании.

Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрения экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, а также первой замглавы НБУ Катерине Рожковой.

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