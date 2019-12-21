Строительство "Северного потока-2" внезапно остановили: названа причина

Швейцарско-нидерландская компания Allseas, прокладывающая газопровода "Северный поток-2", остановила строительство из-за угрозы санкций США, которые уже подписал американский глава Дональд Трамп.

Заявление сделали в пресс-службе компании, передает РИА Новости. В компании уточнили, что работы будут остановлены до разъяснения США санкционных мер.

"В преддверии принятия Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) Allseas приостановил свою работу на трубопроводе "Северный поток-2", – говорится в заявлении компании.

При этом Минфин США уже разъяснил санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Они вступили в силу немедленно, и все строительство должно быть остановлено сразу.

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