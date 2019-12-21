Строительство "Северного потока-2" внезапно остановили: названа причина

Швейцарско-нидерландская компания Allseas, прокладывающая газопровода "Северный поток-2", остановила строительство из-за угрозы санкций США, которые уже подписал американский глава Дональд Трамп.
Заявление сделали в пресс-службе компании, передает РИА Новости. В компании уточнили, что работы будут остановлены до разъяснения США санкционных мер.
"В преддверии принятия Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) Allseas приостановил свою работу на трубопроводе "Северный поток-2", – говорится в заявлении компании.
При этом Минфин США уже разъяснил санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Они вступили в силу немедленно, и все строительство должно быть остановлено сразу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 декабря в закон об оборонном бюджете США внесли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".
Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток-2". Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины..
В Германии потребовали, чтобы США "отошли в сторону" в споре за газ между Украиной и Россией.
17 декабря 2019 года американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
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