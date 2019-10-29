Не смотря на смену власти: известный застройщик заявил о сохранении стандартов

Несмотря на смену власти и конкуренцию среди киевских застройщиков, застройщик Comfort Life заявил, что будет продолжать строить качественное жилье.

Как убеждает сам застройщик, давление со стороны государственных органов еще в 2017-2018 годах не смогло сломать компанию. Тогда она выстояла и, не смотря на то, что обещанное жилье не всегда получалось сдавать в сроки, она делала упор на качество.

Как известно, cтроительный бизнес в Украине получил так называемые "штампы", и в свою очередь бытует мнение, что застройщик хочет максимально заработать любой ценой, сэкономить на материалах и точно не переживать о жильцах и их здоровье.

Новости Как инвесторам проверить и выбрать застройщика

Сегодня в Киеве и области активно ведутся строительные работы, "вырастают" многоэтажные дома как грибы. Внимание покупателя привлекает много заманчивых проектов, дешевых квадратных метров, популярные лица на рекламных щитах, лояльность жилых программ. Но за дорогой рекламной кампанией люди получают некачественное жилье и невыполненные обещания.

Компания "Comfort Life Development", хоть и не так широко известна в публичном поле, имеет ряд серьезных проектов. С 2010 года она строит жилые комплексы как в Киеве, так и в пригороде, общая квадратура проектов 350 000 м2 жилой площади и 70 000 м2 коммерческой недвижимости.

Сейчас в разработке компании находятся шесть инновационных проектов. Как утверждает сам застройщик, его объекты экологичны, качественны и очень удобные для детей и людей с ограниченными возможностями.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!