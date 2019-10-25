"Укрбуд" в центре внимания: что известно о громком деле скандального Микитася

Строительство объектов компании "Укрбуд Девелопмент" могут заморозить после ареста экс-владельца Максима Микитася, а саму организацию ожидают проблемы.

Об этом говорится в статье издания "НВ Бизнес". Журналисты подчеркивают, что блокировка объектов компании спровоцирует митинги, "каких не было со времен Войцеховского и Элита-Центра".

Максим Микитась

"Один из крупнейших киевских застройщиков, компания "Укрбуд", вновь оказался в центре внимания. Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего владельца ключевой компании холдинга "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитася до 14 ноября с правом внести залог на сумму около 80 млн грн", – пишет издание.

"Пока семья подозреваемого собирает деньги, под офисом компании прошло две акции протеста. Все это может негативно повлиять на деятельность одного из крупнейших застройщиков столицы, представители которого говорят о возобновлении активных работ на площадках", – утверждают журналисты.

Максима Микитася отправили в СИЗО по решению Высшего антикоррупционного суда вечером 22 октября. В СИЗО он пробудет, как минимум, до 14 ноября, если за него не внесут 80 млн грн, отмечает издание.

Во время заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил, что Микитась якобы размышлял об убийстве свидетеля и подозреваемого по делу против него. Впрочем, по словам журналистов, его адвокат Павел Козлов все обвинения отрицает и добавляет, что обжаловать это решение суда невозможно, а семья застройщика занимается поиском средств для внесения залога.

"По версии следствия, подконтрольная экс-нардепу компания-застройщик в 2000-х годах заключила соглашение с МВД Украины о строительстве жилого комплекса на территории воинской части. В обмен на земельный участок Нацгвардия должна была получить на Печерске 50 квартир и 30 паркомест. Но в 2016—2017 годах Нацгвардия отказалась от них в обмен на 65 квартир на окраине столицы. В САП считают, что из-за этих соглашений утеряны госактивы на 81,6 млн грн", – пишет издание.

Впоследствии детективы НАБУ задержали по этому делу генерального директора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, экс-командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова и оценщика Алису Грищук. Однако спустя несколько дней их отпустили, подчеркивают журналисты.

По данным издания, в "Укрбуд Девелопмент" обвинения опровергают; пресс-служба компании сообщала, что расследование по указанному факту проводится около двух лет и на протяжении этого периода проводились следственные и процессуальные действия, оценочные экспертизы. "При этом "Укрбуд Девелопмент" всячески содействовала расследованию путем предоставления необходимых документов, добровольного согласия на проведение осмотров, работники предоставляли показания в качестве свидетелей", — сказано в сообщении компании.

"В начале октября Максим Микитась заявил, что продал свою долю в компании "Укрбуд Девелопмент" и больше не является ее собственником. Новыми владельцами стали малоизвестные широкой общественности бизнесмены — Евгений Дикин и Василий Полевой с равными долями в 50% в уставном капитале. Полевой — совладелец "Хмельница Зернотрейд", которое обслуживает кооператив "Садовое общество "Серпень". Дикин — руководитель компании "Билдинг групп плюс", специализирующейся на оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием", – пишет издание.

Опрошенные журналистами представители крупнейших строительных компаний "называли две версии сделки: внутренние перестановки в "Укрбуде" и переход компании в сферу влияния генерального директора компании SAGA Development Андрея Ваврыша — друга и партнера Андрея Богдана, главы Офиса президента". При этом сам Ваврыш свою причастность к "Укрбуду" опровергает, подчеркивают авторы статьи.

Впоследствии под офисом компании прошли две акции протеста. Одну провели инвесторы ЖК "Чарівне місто", которые требовали ускорить строительство, вторую — общественные активисты, пишут журналисты.

"К визитам в наш офис различного рода профессиональных активистов относимся абсолютно спокойно. Мы за последние годы многое пережили и всех этих активистов знаем в лицо, как и другие участники рынка. Другое дело, что некоторые из таких визитеров не понимают до конца, куда пришли, и порой даже не могут назвать объекты, которыми мы занимаемся", — сообщил изданию генеральный директор компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода.

"Укрбуд" занимается реализацией около 26 проектов. Если работы на 26 стройплощадках компании будут остановлены, то это приведет к политическим проблемам — тысячи инвесторов могут выйти на акции протеста под стены мэрии, считают авторы статьи.

"Арест Максима Микитася негативно влияет на репутацию компании. Инвесторы уже не так активно покупают квартиры в жилых комплексах "Укрбуд Девелопмент". Весь этот скандал оказывает негативное влияние и на рынок первичной недвижимости в целом", — заявил журналистам управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко.

При этом вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал сообщил изданию, что "осенью многие надеялись на более высокий курс доллара, но гривна стабильна". Некоторые инвесторы "Укрбуда" выставили свои квартиры в недостроенных комплексах на продажу и готовы предоставлять скидки, подчеркнул он.

"Скорее всего, корпорация "Укрбуд" стала заложником предвыборной гонки. В следующем году пройдут выборы мэры Киева и многие играют против Виталия Кличко, поэтому такое большое внимание уделяется критике разных жилых комплексов и Шулявского моста", — заявил журналистам руководитель крупной девелоперской компании, пожелавший остаться неназванным.

Критика идет и по другим объектам, отмечает издание. "Телеканал "1+1", который контролируется олигархом Игорем Коломойским, показал уже три сюжета о том, как строительство самого дорогого в Киеве ЖК Linden на ул. Лютеранской портит внешний вид города — и ответственность за это несет столичный градоначальник".

По словам руководителей двух других девелоперских компаний, которые также попросили не называть их имена, у Максима Микитася не сложились отношения с новой властью, утверждают журналисты. Во время встречи с журналистами президент Владимир Зеленский дважды вспоминал о бывшем депутате.

При этом Сергей Степенко рассказал изданию, что "девелопер возобновит работы на строительных площадках, банкротство такой крупной компании никому не выгодно". Со своей стороны Олег Майборода в комментарии журналистам подчеркнул, что "на киевских стройплощадках "Укрбуда" динамика строительства постепенно возвращается в норму, все возникшие долги по зарплате погашены, стройматериалы и комплектующие закупаются в необходимом объеме, продолжается привлечение рабочего персонала".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Антимонопольный комитет Украины оштрафовал две компании с орбиты Микитася за махинации во время тендеров на строительство больницы Амосова и гимназии в Киеве.

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