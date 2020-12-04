Страны ОПЕК+ договорись по поводу добычи нефти в 2021 году: что решили
Страны ОПЕК+ договорились ослабить сокращение объемов добычи нефти на 25%, нарастив добычу на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 года. Соглашение будет действовать на протяжении двух лет – до конца апреля 2022 года.
Как сообщает Bloomberg, на протяжении этого периода страны-члены ОПЕК+ будут постепенно увеличивать добычу. При этом условия сделки альянс будет пересматривать ежемесячно.
Отмечается, что при принятии решения об увеличении добычи нефти, этот показатель не должен превышать 500 тыс. баррелей/сутки в месяц.
Как ожидается, на протяжении 2021 года объем добычи увеличится на 2 млн баррелей в сутки. Темпы увеличения будут зависеть от восстановления спроса на нефть, который будет расти по мере ослабления карантинных ограничений в мире.
После обнародования решения ОПЕК+ нефть марки Brent подорожала до 50 долларов за баррель, тогда как 3 декабря ее стоимость снизилась на 0,3% до 48 долларов за баррель.
"Посмотрим, как ответит рынок, но я не думаю, что подобное решение окажет определяющее воздействие на рынок нефти. Сомневаюсь, что цены пойдут вниз, поскольку 500 тысяч баррелей – показатель небольшой и лишь на месяц", – сказал министр нефти Ирана Бижан Зангане, передает профильное агентство Shana.
Отметим, что жесткие меры относительно добычи понадобились из-за серьезного падения цен на нефть. Оно началось в конце февраля 2020 года, когда пандемия коронавируса добралась до Европы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Издание Investing.com 3 декабря сообщило, члены Организации экспортеров нефти (ОПЕК+) не смогли договориться по поводу необходимости продолжения рекордного сокращения добычи нефти в 2021 году, установленного еще во время первой волны пандемии COVID-19. В результате мировые цены на нефть эталонных марок пошли на снижение.
В марте 2020 года страны-участники Организации экспортеров нефти (ОПЕК+) не смогли продолжить договоренности по добыче. В результате цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.
Cтраны ОПЕК + в итоге договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение вступило в силу 1 мая.
В начале ноября издание Wall Street Journal сообщило, что в мире из-за нового коронавирусного локдауна снова начал падать спрос на нефть. Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК стали обсуждать новые возможные сокращения добычи.
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что стоимость нефти к 2025 году вырастет до 71 долларов за баррель, к 2030 году – до 76 долларов за баррель, а к 2040 году – до 85 долларов за баррель.