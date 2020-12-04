Страны ОПЕК+ договорись по поводу добычи нефти в 2021 году: что решили

Страны ОПЕК+ договорились ослабить сокращение объемов добычи нефти на 25%, нарастив добычу на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 года. Соглашение будет действовать на протяжении двух лет – до конца апреля 2022 года.

Как сообщает Bloomberg, на протяжении этого периода страны-члены ОПЕК+ будут постепенно увеличивать добычу. При этом условия сделки альянс будет пересматривать ежемесячно.

Отмечается, что при принятии решения об увеличении добычи нефти, этот показатель не должен превышать 500 тыс. баррелей/сутки в месяц.

Как ожидается, на протяжении 2021 года объем добычи увеличится на 2 млн баррелей в сутки. Темпы увеличения будут зависеть от восстановления спроса на нефть, который будет расти по мере ослабления карантинных ограничений в мире.

После обнародования решения ОПЕК+ нефть марки Brent подорожала до 50 долларов за баррель, тогда как 3 декабря ее стоимость снизилась на 0,3% до 48 долларов за баррель.

"Посмотрим, как ответит рынок, но я не думаю, что подобное решение окажет определяющее воздействие на рынок нефти. Сомневаюсь, что цены пойдут вниз, поскольку 500 тысяч баррелей – показатель небольшой и лишь на месяц", – сказал министр нефти Ирана Бижан Зангане, передает профильное агентство Shana.

Отметим, что жесткие меры относительно добычи понадобились из-за серьезного падения цен на нефть. Оно началось в конце февраля 2020 года, когда пандемия коронавируса добралась до Европы.

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