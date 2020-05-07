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7 мая • обновлено в 12:38
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/ Рынки и компании

Стоимость российской нефти достигла рекордной отметки

4.9т
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Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе выросла на $4,59 за баррель, достигнув максимального уровня с середины марта – $24,68/барр.

При этом четвертый день подряд она торгуется с премией в $0,85/барр. относительно эталонного сорта Brent (то есть, дороже), сообщило ценовое агентство Argus Media. До этого с конца ноября 2019 года чтобы продать Urals, российским производителям приходилось постоянно делать скидку.

Стоимость нефти Urals

Стоимость нефти Urals

"По данным трейдеров, почти все майские объемы Urals уже проданы. Суммарные отгрузки сорта в мае сократятся почти на 40% относительно апреля, до 1,32 млн баррелей в сутки", – сказано в публикации.

Цена барреля российской нефти в Средиземноморье также выросла на $4,59, до $25,33. Там Urals также продают с премией относительно Brent – $1,50/баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть снова начали падать. Так, стоимость барреля нефти сорта Brent с поставкой в июле в четверг, 7 мая, снизилась на 0,97%, до $29,43.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
Urals нефть Новости России
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Комментарии
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Уря побэдааа выноси дэданапалку и вье на пердак 9 мая
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0
1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ибрагимов Золтан, а ты портрет массового yбийцы мирного населения степки бaндеры и гауптмана батальона SS Нахтигаль шлюхевича понесешь?
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Odessa Max
Odessa Max
А шо молчат шароварные? Где ыхсперты и как от могут пояснить, что URALS продаётся дороже BRENT хотя такого и близко раньше не было. Овощи, все думают, что сидя на диване они лучше разбираются в мировой экономике, чем сотни тех людей, которые делают её своими стратегиями
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2
1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
У кастрюль когнитивный диссонанс
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Кристина Cтефанова, бюзьнесаюмэн,а как же перед этим твой диссонанс о неприаязке нефти к раблю?неуаязочка а чума обдолбанная в пердак
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1
Wick John
Wick John
Кристина Cтефанова, у них просто пердаки палают
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Экономика Рынки и компании

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