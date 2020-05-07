Стоимость российской нефти достигла рекордной отметки

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе выросла на $4,59 за баррель, достигнув максимального уровня с середины марта – $24,68/барр.

При этом четвертый день подряд она торгуется с премией в $0,85/барр. относительно эталонного сорта Brent (то есть, дороже), сообщило ценовое агентство Argus Media. До этого с конца ноября 2019 года чтобы продать Urals, российским производителям приходилось постоянно делать скидку.

Стоимость нефти Urals

"По данным трейдеров, почти все майские объемы Urals уже проданы. Суммарные отгрузки сорта в мае сократятся почти на 40% относительно апреля, до 1,32 млн баррелей в сутки", – сказано в публикации.

Цена барреля российской нефти в Средиземноморье также выросла на $4,59, до $25,33. Там Urals также продают с премией относительно Brent – $1,50/баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть снова начали падать. Так, стоимость барреля нефти сорта Brent с поставкой в июле в четверг, 7 мая, снизилась на 0,97%, до $29,43.

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