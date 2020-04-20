Стоимость нефти установила новый антирекорд

Андрей Довгань Рынки и компании 09:38, 20.04.2020

Стоимость американской нефти марки WTI в понедельник, 20 апреля, упала ниже уровня до $14,47 за баррель. Это минимум с 1999 года.

Антирекорд был обновлен на фоне новостей о переполнении нефтехранилищ в США. Падение стоимости майских фьючерсов составило более 20%. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

investing.com

Нефть сорта Brent подешевела на 1,82%, до $27,57 за баррель, а июньские фьючерсы на WTI – на 5,31%, до $23,7 за баррель.

Владимир Путин

Как известно, цены на нефть марки Brent в пятницу утром начали расти, преодолев отметку в $28, при этом нефть WTI продолжила дешеветь и торговалась ниже $20.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.

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