Стоимость акций Tesla обвалилась в 4 раза, а Маск разбогател на $10 млрд
Стоимость акций компании Tesla упала в четыре с половиной раза – с $2213 до $498 за штуку.
Это произошло после того, как в понедельник, 31 августа, произошло их дробление (так называемый "сплит") в пропорции 1 к 5. То есть владельцы акций вместо одной "старой" получили четыре "новых", а сами акции подешевели. Капитализация (общая стоимость всех акций) компании при этом осталась неизменной.
Об этом свидетельствуют данные американской биржи NASDAQ.
Что означает такое разделение акций
Обычно с акциями проводят сплит после того, как их стоимость становится слишком высокой для обычных инвесторов. Так произошло и с Tesla. За последний год стоимость ее акций выросла почти в 10 раз. По данным биржи, 3 сентября 2019 года они стоили $225 за штуку, а 31 августа 2020 достигли $2213 за штуку.
Теперь акций Tesla на бирже стало больше в 4 раза. Пропорционально снизилась и доходность по ним. Одновременно с этим стать акционером одной из самых быстро дорожающих в мире компаний для частных инвесторов стало дешевле.
Маск разбогател на $10 млрд
Большая доступность акций популярных у инвесторов компаний приводит к тому, что спрос на них растет. Следовательно, увеличивается и их стоимость.
То же произошло и с "новыми" акциями Tesla – по итогам торгов в понедельник их стоимость выросла на 12,57%.
Успех компании Tesla тут же отразился на состоянии ее главы Илона Маска. Согласно постоянно обновляющемуся рейтингу Forbes, после сплита его состояние выросло на $10,4 млрд (+11,26%), достигнув отметки $102,9 млрд.
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило $100 млрд. Благодаря этому он поднялся на четвертую строчку в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса достигло нового рекорда, превысив отметку в $200 млрд.