Старейший аукционный дом Sotheby's продали израильскому миллиардеру за баснословную сумму

Старейший аукционный дом Sotheby's был продан за 3,7 млрд долларов французско-израильскому миллиардеру Патрику Драги.

"Сегодня Sotheby's сообщила, что подписала окончательное соглашение о слиянии и поглощении с компанией BidFair USA, которая полностью принадлежит владельцу телекоммуникационной группы и известному любителю искусства Патрику Драги", - говорится в пресс-релизе на сайте Sotheby's.

Также в аукционном доме сообщили, что по условиям договора каждый владелец акций должен получить наличными 57 долларов за акцию и так общая сумма продажи составит 3,7 млрд долларов.

Sotheby's Sotheby's

Тад Смит, генеральный директор Sotheby's, сказал: "Патрик Драги - один из самых уважаемых предпринимателей в мире, и от имени всех на Sotheby's я хочу пригласить его в семью. Патрик, известный своим стремлением к инновациям и изобретательности, основал и возглавляет некоторые из самых успешных телекоммуникационных, медиа и цифровых компаний в мире. Это приобретение предоставит Sotheby's возможность ускорить успешную программу инициатив роста за последние несколько лет в более гибкой частной среде".

Как известно, Sotheby's - четвертый самый старый аукционный дом в мире. Вместе с аукционным домом Christie's занимает примерно 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата, предметов искусства и т. п.

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