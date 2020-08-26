Опубліковані нещодавно економічні показники України за січень–липень 2020р. зовсім не тішать. Падіння реального ВВП склало 6,96% (11% у другому кварталі), промислового виробництва на 9,4%. За 7 місяців план доходів держбюджету не виконано на 59,66 млрд грн, а це приблизно 28,4 млн грн на день. Водночас держборг України та заборгованість, гарантована державою, збільшились на 286 млрд грн, що складає 34,2% від загальних надходжень до держбюджету. А загальний обсяг заборгованості нашої країни складає вже 2,43 трлн грн. І це лише один бік "кризи"… З іншого боку — щоденно зростаюче число хворих на "корону", яке фіксується у серпні, що не надає оптимізму ні роботодавцям, ні політикам. Денна статистика коливається навколо 2 тисяч нових захворювань у країні.

Я розумію, що сьогодні економіки практично всіх країн світу страждають від пандемії COVID-19 і пов’язаних із нею обмежень, що так само відображається на макропоказниках. Наприклад, ВВП США вже за 7 місяців 2020 р. скоротився на 9,5% від попереднього прогнозу. Можливо, відновлення американської економіки займе близько 10 років. Аналогічна ситуація складається в країнах Євросоюзу, Туреччини, Росії та ін. Хоча Китай, наприклад, вже оговтався та демонструє зростання. МВФ прогнозує світовий спад мінімум на 3,5% у 2020 році, при тому, що левову частку в світовому ВВП посідають найсильніші країни.

Просте питання: а як Україна збирається відповідати на такі макровиклики? Чи є у чинного уряду реальне бачення виходу із ситуації? Як зупинити це вільне падіння та спрямувати економіку на шлях відновлення? В останні роки ми не були "меккою" ні для інвесторів, ні для кваліфікованої робочої сили. Ми неодноразово балансували на межі кризи платіжного балансу в "мутній" судовій системі. У травневому звіті нашого уряду зазначено, що незважаючи на (весіннє) уповільнення розповсюдження коронавірусу, упроваджені контрзаходи мали негативний вплив на нашу економіку. Досліди над країною продовжуються?

Стара модель управління економікою вже стабільно збоїть. Старі рішення не працюють. Потрібен принципово новий підхід до залучення незадіяних ресурсів у нашу економіку. Потрібно якнайшвидше вийти на новий діалог із бізнесом і населенням для відновлення довіри в суспільстві та налагодження партнерства з тими, хто вірить у країну. Наше населення, наукова спільнота та вітчизняний бізнес, особливо середній клас, чекають на новий діалог. Саме зараз у нас є шанс для по-справжньому амбітних перетворень. Для пробудження розумної економіки України. Але, наразі, вже з іншим Урядом.

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