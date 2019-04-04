"Станет заложником России": США предупредили Европу об угрозах газопровода Путина

Соединенные Штаты считают, что реализация проекта "Северный поток-2" по поставкам российского газа в Германию сделает немецкую экономику заложником Кремля.

"Мы не можем гарантировать защиты Запада, если наши союзники становятся все более зависимыми от России. Если Германия продолжит реализацию трубопровода "Северный поток-2", как сказал президент Дональд Трамп, это в буквальном смысле сделает немецкую экономику заложником России", – заявил американский вице-президент Майк Пенс, выступая в Атлантическом совете, передают "РИА Новости".

Он напомнил, что в рамках НАТО требуется, чтобы вклад в общую безопасность вносили все союзники. Вице-президент США вновь подверг критике политику Германии, которая до сих пор еще не тратит 2% от ВВП на оборону, как условились страны альянса.

"Это просто неприемлемо для крупнейшей европейской экономики продолжать игнорировать угрозу российской агрессии и пренебрегать собственной безопасностью и нашей общей безопасностью на таком уровне. Это неправильно для Германии разрешать себе становиться энергетически зависимой от России", – подчеркнул Пенс.

В то же время глава отдела политического планирования Госдепартамента США Кайрон Скиннер сообщила, что администрация Трампа не оставит попыток убедить Германию изменить свою позицию по российскому газопроводу, передает РИА ФАН.

"Мы предлагаем странам ставить свои национальные интересы на первое место, однако это не означает, что мы не можем пытаться убеждать наших союзников думать иначе о своих интересах или же выстраивать свои интересы в соответствии с общими вызовами", – резюмировала она.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

​Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

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