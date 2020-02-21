Эвакуация украинцев из Уханя: сколько потратили из бюджета

Эвакуация украинцев из китайского города Ухань обошлась бюджету в 4,5 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют результаты тендера Мининфраструктуры в системе ProZorro. Победитель – авиакомпания SkyUp.
Эвакуация украинцев из Уханя
Информатор
Судя по опубликованным документам, SkyUp была единственным участником торгов, который решился отправить борт в регион, охваченный эпидемией коронавируса.
При этом услугу авиакомпания оказывала "авансом" – деньги ей будут зачислены на протяжении 30 дней после полета.
Тендер на эвакуацию украинцев
Тендер на эвакуацию украинцев
Как сообщал OBOZREVATEL, самолет с эвакуированными из Китая приземлился в четверг, 20 февраля, в Харькове. Оттуда пассажиров увезли в медцентр "Новые Санжары".
Местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал.
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