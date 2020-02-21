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21 февраля • обновлено в 16:31
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Эвакуация украинцев из Уханя: сколько потратили из бюджета

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Эвакуация украинцев из китайского города Ухань обошлась бюджету в 4,5 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют результаты тендера Мининфраструктуры в системе ProZorro. Победитель – авиакомпания SkyUp.

Новости
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Эвакуация украинцев из Уханя

Эвакуация украинцев из Уханя

Информатор

Судя по опубликованным документам, SkyUp была единственным участником торгов, который решился отправить борт в регион, охваченный эпидемией коронавируса.

При этом услугу авиакомпания оказывала "авансом" – деньги ей будут зачислены на протяжении 30 дней после полета.

Тендер на эвакуацию украинцев

Тендер на эвакуацию украинцев

Тендер на эвакуацию украинцев

Тендер на эвакуацию украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет с эвакуированными из Китая приземлился в четверг, 20 февраля, в Харькове. Оттуда пассажиров увезли в медцентр "Новые Санжары".

Местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал.

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Автор
Андрей Довгань
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