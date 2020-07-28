Стало известно, сколько заработает бюджет, если отменят торги по отелю "Днепр"
Если Фонд госимущества отменит сделку о приватизации киевского отеля "Днепр", бюджет Украины все равно получит 8 млн гривен.
Основанием для отмены тендера может стать российское происхождение денег (1,1 млрд гривен), которые предложила компания-победитель "Смартленд". Об этом сказал замглавы Фонда госимущества Тарас Елейко в комментарии "Стране".
"В случае, если мы не подпишем договор с покупателем, в пользу государства все равно поступит гарантийный взнос – в данном случае это 8 млн грн. Тоже сумма немаленькая", – сказал Елейко.
По его словам, срок проверки победителя истекает 29 июля.
"Если выяснится, что покупатель отвечает требованиям закона, мы будем подписывать с ним протокол и двигаться дальше. Если появятся факты несоответствия закону – тогда право на покупку отеля перейдет ко второму участнику", – объяснил замглавы ФГИ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 июля Фонд госимущества в рамках приватизации продал отель "Днепр" в Киеве за 1 млрд 111 млн гривен компании "Смартленд", которая победила в аукционе.
Позже СМИ узнали, что компанию "Смартленд" основал профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери.
По данным СМИ, реальными владельцами гостиницы "Днепра" может быть группа российских бизнесменов.
Позже в Фонде госимущества заявили, что проданный отель "Днепр" по закону не может достаться россиянину. Если победителем окажется гражданин РФ или средства будут иметь российское происхождение, то торги отменят.
23 июля стало известно, что победу в аукционе за отель “Днепр” одержали не российские олигархи, а украинские айтишники, которые хотят превратить его в первый киберспортивный отель в мире, полностью подготовленный для таких ивентов.
Отель "Днепр" на улице Крещатик в Киеве за 1,1 млрд грн купила якобы украинская компания. При этом официальный владелец поменялся всего за полтора месяца до аукциона, предыдущий собственник связан с игорным бизнесом, а тот, кто выдает себя за нового инвестора, получал деньги от российского олигарха. Кроме того, новые владельцы могут быть связаны с российским айтишником, который разрабатывает технологии для спецслужб РФ.