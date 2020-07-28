Стало известно, сколько заработает бюджет, если отменят торги по отелю "Днепр"

Если Фонд госимущества отменит сделку о приватизации киевского отеля "Днепр", бюджет Украины все равно получит 8 млн гривен.

Основанием для отмены тендера может стать российское происхождение денег (1,1 млрд гривен), которые предложила компания-победитель "Смартленд". Об этом сказал замглавы Фонда госимущества Тарас Елейко в комментарии "Стране".

"В случае, если мы не подпишем договор с покупателем, в пользу государства все равно поступит гарантийный взнос – в данном случае это 8 млн грн. Тоже сумма немаленькая", – сказал Елейко.

По его словам, срок проверки победителя истекает 29 июля.

"Если выяснится, что покупатель отвечает требованиям закона, мы будем подписывать с ним протокол и двигаться дальше. Если появятся факты несоответствия закону – тогда право на покупку отеля перейдет ко второму участнику", – объяснил замглавы ФГИ.

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