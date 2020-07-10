Стало известно, когда "Укрзалізниця" полностью возобновит движение поездов

"Укрзалізниця" уже в августе готова возобновить полноценное пассажирское сообщение по всей территории Украины при условии, что улучшится эпидемическая ситуация.

Об этом заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, говорится в сообщении на сайте компании в пятницу, 10 июля. По его словам, компания уже возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.

"Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами", – рассказал Юрик.

Меры безопасности

Также руководитель "УЗ" призвал пассажиров соблюдать санитарные нормы при путешествий железнодорожным транспортом и пребывания на вокзалах.

"Мы надеемся на сознательное отношение наших пассажиров и ответственность. Больше всего нарушений санитарных норм мы фиксируем в пригородных поездах. Если пассажиры не реагируют на наши замечания, мы вынуждены вызвать сотрудников полиции", – отметил он.

Новость дополняется...