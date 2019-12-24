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24 декабря • обновлено в 19:26
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Стало известно, когда Украина подпишет газовый контракт с Россией

3.6т
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Контракт с Россией о транзите газа через территорию Украины может быть подписан уже 27 декабря.

Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Он рассказал, что в четверг, 26 декабря, представители "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно сформулировать условия соглашений.

"Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом… Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", – написал Витренко.

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"Еще раз подчеркну, что общий вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины", – добавил он.

Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа

Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Его заключили на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, цена на газ для украинцев нынешней зимой увеличиваться не будет.

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Автор
Кирилл Лютый
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Николенко Саша
Николенко Саша
Вообще не верю, что контракт подписан будет в ближайшее время. Слишком мало времени на слишком большой список (в подписанном Протоколе) дел, которые необходимо завершить.
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филя филя
филя филя
эй двуличные упороши, вас не колбасит что агрессор бабло зарабатывает благодаря вам? газпром бюджет рф пополняет. в том числе и военный. как вам кровавый газ качается? или он теперь и не кровавый вовсе?)))
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4
1
филя филя
филя филя
согласно данным ООН вы замочили (гражданские + ополчение) порядка 9 тысяч донбассцев. и при этом вы россию обвиняете в агрессии и газ у нее качаете. двуличные мрази.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Хозяева с Вашингтона не прикажут, значит не подпишут. США нужно свой газ Европе втюхать)
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