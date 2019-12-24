Стало известно, когда Украина подпишет газовый контракт с Россией

Контракт с Россией о транзите газа через территорию Украины может быть подписан уже 27 декабря.

Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Он рассказал, что в четверг, 26 декабря, представители "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно сформулировать условия соглашений.

"Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом… Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", – написал Витренко.

"Еще раз подчеркну, что общий вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины", – добавил он.

Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа

Как сообщал OBOZREVATEL, российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Его заключили на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, цена на газ для украинцев нынешней зимой увеличиваться не будет.

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