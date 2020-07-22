Стало известно, как карантин ударил по украинским кафе и ресторанам

После возобновления полноценной работы 54% украинских кафе и ресторанов просели по выручке по сравнению с июлем прошлого года, а у половины из них – спад на 30% и более.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster.

Для выборки были взяты заведения, которые работают более трех лет. Чтобы оценить насколько велико влияние карантина на выручку, год к году был проанализирован объем продаж в этих заведениях в 2018–2019 годах.

"Оказалось, всего 17% заведений в июле 2019 по сравнению с июлем 2018 года зафиксировали спад выручки, только 6% из них просели на 30% и более. В 2020 по сравнению с 2019 годом эти показатели — 54% и 28% соответственно", – сказано в исследовании.

Также замедлился рост выручки. Если в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года она выросла на 46%, то в июле 2020 года этот показатель в заведениях оказался всего на 3% выше, чем в июле 2019 года. То есть рост выручки у заведений замедлился более чем в 15 раз.

При этом в компании отметили, что рост выручки не означает роста прибыли. К примеру, рестораны могли сильно потерять на комиссионных для сервисов доставки.

Как поменялась выручка ресторанов и кафе Poster

Несмотря на снижение выручки, после возобновления полноценной работы 81% заведений общественного питания смогли сохранить или повысить свой средний чек по сравнению с прошлогодним июлем.

Как поменялся средний чек в заведениях Poster

"Отсутствие резкого спада среднего чека в этом году может быть связано с изменениями в поведении гостей. Люди стали ходить в кафе и рестораны реже, но зато в любимом заведении сразу удовлетворять все свои желания", – объяснили авторы исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 6 июля ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам разрешили работать после 22 часов в пределах ослабления карантина.