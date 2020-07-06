Стало известно, в каких странах заробитчане активнее всего искали работу на карантине
Украинские заробитчане в период карантина с марта по июнь больше всего интересовались вакансиями от работодателей из Польши, Чехии и Германии.
В то же время активность трудовых мигрантов в этом по сравнению с весной прошлого года упала на 60%. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе компании по поиску работы Jooble.
"Так, в Польше больше всего наших соотечественников интересовали предложения по работе разнорабочими, упаковщиками, сортировщиками, сборщиками ягод и логистами. В Германии чаще всего искали работу сиделками, медсестрами, каменщиками, IT-специалистами и строителями. В Чехии же привлекательным вакансиями для украинцев стали водители категории "В", швеи, горничные, строители и медсестры", – говорится в сообщении.
Каких специалистов ищут работодатели
В компании отметили, что реальное предложение за рубежом несколько отличается от того, которое искали украинцы.
Какую работу предлагали в Польше:
упаковщики;
водители;
рабочие на автозаводы;
фасовщики;
строители.
Какую работу предлагали в Германии:
сиделки;
кровельщики;
сборщики клубники;
специалисты направления Java-Development;
бетонщики-опалубщики.
Какую работу предлагали в Чехии:
разнорабочие на склады, фабрики и заводы;
сварщики;
кровельщики;
водители;
помощники на кухню.
"Суммарно в этих трех странах (Польша, Германия, Чехия) чаще всего за последние 4 месяца украинцам предлагали работу в отраслях производства, транспорта и логистики, а также строительства и архитектуры. Реже – в таких сферах, как финансы и страхование; бухгалтерский учет, аудит и консалтинг юриспруденция", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, Польша с 1 июля отменила обязательный 14-дневный карантин для авиапассажиров, прибывающих из Украины.
Украинский назвали шесть основных признаков того, что агентство по трудоустройству за рубежом является фиктивным и ему не стоит доверять.