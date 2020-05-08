Uber Eats уходит из Украины: вскрылась причина

Сервис по доставке еды UberEats уходит из Украины вовсе не из-за коронакризиса. Настоящая причина – в позднем выходе на рынок, "предательстве" топ-менеджера и провале переговоров с McDonald's.

Цепочка этих событий привела к тому, что Uber Eats проиграла конкурентам и "пролетела" мимо прибылей, на которые рассчитывала. Об этом говорится в публикации на "Лига.Tech".

Uber Eats уходит из Украины

Затянули с запуском

Компания собирались начать работу в Украине ещё весной 2018 года. Но топ-менеджер Uber, который готовил запуск, перешёл к конкурентам – компании Glovo. Именно он вел переговоры с украинскими ресторанами, в частности, смог договориться с сетью McDonald's. Эти успехи оказались для Uber Eats напрасными.

В итоге в Украине Glovo запустился в октябре 2018 года. Uber Eats – только в феврале 2019 года. Запуск задержался почти на год.

Проиграли главный приз

Как итог рынок захватили конкуренты, которые сильно демпинговали. Они предоставляли более выгодные условия сотрудничества ресторанам и бесплатную еды клиентам. Сейчас Glovo сейчас представлен в 13 городах Украины, стартап из Днепра Raketa – в 10 городах, а Uber Eats – в 6 городах.

Главным проигрышем Uber Eats в материале называют потерю сотрудничества с McDonald's. Генеральный менеджер Glovo в 2019 году подтверждал, что McDonald's – главный источник заказов, его доля оценивается в “менее 30%”. Из всех стран, где работает Uber Eats, только в Украине и в Румынии сервис не смог договориться о сотрудничестве с этой сетью фастфудов. В итоге и в Украине, и в Румынии филиалы Uber Eats попали под "оптимизацию".

McDonald's сотрудничает с Glovo Glovo

Также, по данным издания, менеджмент Glovo убедил другую крупную сеть – KFC –отказаться от сотрудничества с Uber Eats.

"Сложно стать лидером рынка, если мировой лидер фастфуда работает с конкурентами", – резюмировал автор.

Что будет с рынком доставки еды

Как видим, неудачи преследовали Uber Eats еще до начала его запуска в Украине. В итоге страна попала в число тех рынков, что приносили компании 1% доходов и 4% расходов (то есть, работа тут была убыточной). Руководство решило не тратить деньги впустую и уйти из Украины.

Издание прогнозирует новые изменения в сфере услуг по доставке еды. В частности, из Украины может уйти еще один сервис. А вот сервис такси Bolt наоборот, собирается запустить доставку еды в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, сервис по доставке еды Uber Eats объявил, что с 3 июня прекратит работу в Украине.