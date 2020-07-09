Названа дата открытия первого магазина IKEA в Украине

Андрей Довгань Рынки и компании 15:59, 9.07.2020 Обновлено: 16:45, 9.07.2020

Шведская мебельная компания IKEA собралась открыть свой первый магазин в Украине в октябре-ноябре. Он будет находиться в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.

Об этом со ссылкой на информацию от трех источников – директора сети магазинов и двух директоров торговых центров – сообщил "НВ Бизнес".

"Ремонт в помещении идет полным ходом. Площадь будущего магазина составит около 5 тыс. кв м", – сказал директор сети магазинов, пожелавший остаться неназванным.

В пресс-службе IKEA эту информацию не прокомментировали. Глава наблюдательного совета компании Мандарин Плаза (управляет активами бизнесмена Вагифа Алиева, который является совладельцем ТРЦ) Александр Черницкий от комментариев отказался.

Как сообщал OBOZREVATEL, IKEA 14 мая запустила онлайн-продажи в Украине.

Через сутки после запуска IKEA в Украине официальный сайт "лег" из-за большого наплыва посетителей.

Шведская компания IKEA начала независимый аудит своей цепи поставок древесины в Украине в связи с обвинениями Earthsight в использовании незаконно срубленных деревьев.

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