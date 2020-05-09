Стабилизация ситуации на энергорынке позволит возобновить работу угольных предприятий ДТЭК

Стабилизация ситуации на энергорынке позволит возобновить полноценную работу угольных объединений ДТЭК Павлоградуголь и ДТЭК Добропольеуголь.

Об этом 8 мая во время совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук, передает znaj.ua..

"Мы сможем вывести предприятия из простоя после стабилизации ситуации с экономическим балансом энергорынка. Важно понимать экономическое функционирование рынка", - отметил Дмитрий Сахарук.

Генеральный директор ДТЭК Энерго также подчеркнул, что согласно новому прогнозному балансу работа угольных предприятий востребована.

"Мы проанализировали утвержденный баланс, и видим, что уголь востребован. Для обеспечения энергетического баланса мы подготовили и подали в Министерство угольный баланс", - сообщил Дмитрий Сахарук.

Напомним, с 20 апреля ДТЭК Энерго приостановил предприятия ДТЭК Павлоградуголь и три обогатительные фабрики в связи с системным кризисом в энергетической отрасли Украины.