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9 мая • обновлено в 12:37
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Стабилизация ситуации на энергорынке позволит возобновить работу угольных предприятий ДТЭК

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Стабилизация ситуации на энергорынке позволит возобновить полноценную работу угольных объединений ДТЭК Павлоградуголь и ДТЭК Добропольеуголь.

Об этом 8 мая во время совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук, передает znaj.ua..

"Мы сможем вывести предприятия из простоя после стабилизации ситуации с экономическим балансом энергорынка. Важно понимать экономическое функционирование рынка", - отметил Дмитрий Сахарук.

Стабилизация ситуации на энергорынке позволит возобновить работу угольных предприятий ДТЭК

Генеральный директор ДТЭК Энерго также подчеркнул, что согласно новому прогнозному балансу работа угольных предприятий востребована.

"Мы проанализировали утвержденный баланс, и видим, что уголь востребован. Для обеспечения энергетического баланса мы подготовили и подали в Министерство угольный баланс", - сообщил Дмитрий Сахарук.

Напомним, с 20 апреля ДТЭК Энерго приостановил предприятия ДТЭК Павлоградуголь и три обогатительные фабрики в связи с системным кризисом в энергетической отрасли Украины.

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