Популярный украинский магазин косметики скрыл свой бизнес в России

Популярный украинский сайт косметики MakeUp уличили в сокрытии своего присутствия на российском рынке.

Об этом на своей Facebook-странице написала Ульяна Пчелкина. Несколько лет MakeUp работает за границей – в странах ЕС, ближнего зарубежья, а с 2017 года и в России. В каждой стране свой собственный сайт магазина – в целом, они одинаковые. Однако есть одна деталь, отличающая сайты магазина в Польше, Италии или Беларуси от российского и украинского сайтов.

Так, внизу каждого сайта указаны все страны, где работает их магазин. Однако на украинском в списке отсутствует Россия, а на российском – Украина. При этом на том же польском сайте в списке есть обе страны -– и Россия, и Украина.

"MakeUp, а на украинском сайте поставить Россию в список сц*котно, или вы реально считаете украинцев лохами?" – возмутилась Пчелкина.

Отметим, что в колл-центре сайта OBOZREVATEL сказали обращаться за комментариями можно только заполнив письменную форму на их странице. Мы отправим запрос, чтобы разобраться в ситуации и будем держать эту тему под контролем.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одном из украинских интернет-магазинов, торгующих товарами для детей разных возрастов, продают игрушки с символикой страны-агрессора – России.

Украинский сайт MAKEUP

Российский сайт MAKEUP

Польский сайт MAKEUP

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