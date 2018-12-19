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МирСпорт

/Рынки и компании

США нанесли новый удар по России: опубликован список

16.1тЧитать материал на украинском

Министерство финансов США 19 декабря расширило санкции против России.

Как сообщили в ведомстве, в список попали 18 россиян, три компании и один интернет-ресурс (Федеральное агентство новостей) в рамках закона CAATSA, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

В частности, под санкции попали подозреваемые в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Петров и Боширов (Мишкин и Чепига).

США нанесли новый удар по России: опубликован список
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Так, в США связали с ГРУ 15 из 18 человек из списка. Среди них Борис Антонов 1980 года рождения, Анатолий Ковалев (1991), Николай Козачек (1989), Алексей Лукашев (1990), Александр Малкевич (1975), Артем Малышев (1988 год), Алексей Минин (1972), Алексей Моренец (1977), Виктор Нетыкшо (1966), Александр Осадчук (1962), Алексей Потемкин (1983), Евгений Серебряков (1981), Олег Сотников (1972), Иван Ермаков (1986).

Зато из списка пообещали исключить российские компании En+, UC Rusal и ОАО "ЕвроСибЭнерго". Это решение не коснется российского олигарха Олега Дерипаски, чьи активы будут заморожены.

Минфин США уже уведомил американский Конгресс о своем решении. Санкции с компаний будут сняты через 30 дней. Как уточнили в ведомстве, на такой шаг они пошли после того, как Дерипаска сократил долю в этих компаниях.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Также под санкции попал россиянин Виктор Бояркин 1958 года рождения, которого связали с Дерипаской. Кроме того, в списке оказались Елена Хусяйнова и Александр Малкевич.

Напомним, что санкции на группу компаний En+ были наложены 6 апреля 2018 года. Тогда в черный список попали активы других российских бизнесменов из-за агрессии России в Крыму и Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.

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13 декабря Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по применению сроком на три года санкций к юридическим лицам в связи с агрессией России.

13 декабря Европейский Союз принял решение о продлении санкций против России на следующие полгода.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Темы
Санкции против РоссииОтравление Скрипаля
Место
США
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Блин, люминь подорожает из боширова и чепиги. Ну капец
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
Они связали им шнурки на ботинках. Подонки!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ни нифига себе какие адские санкции, ну фсё рашке хана.
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