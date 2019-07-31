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США заставили нефть побить новый рекорд

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В мире выросли цены на нефть. Стоимость марки Brent превысила $65 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные о торгах на лондонской бирже ICE Futures. К 9 часам утра 31 июля цена Brent поднялась на 0,5% - до $65,23/бар. А сорт WTI подорожал на 0,72% — до $58,47 за баррель.

Во вторник цена поднялась на $1,01 (1,59%) и в момент закрытия биржи составляла $64,72 за баррель.

США заставили нефть побить новый рекорд

ICE Futures

Подорожание нефти связывают с уменьшением ее запасов в США, сообщает "Интерфакс", - они упали на 6,02 млн баррелей. Также продавцы следят за ситуацией на Ближнем Востоке. Там из-за конфликта Ирана с США увеличились риски для безопасного прохода судов, в том числе и танкеров, по Ормузскому проливу.

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Цены на нефть выросли

Цены на нефть выросли

Как сообщал OBOZREVATEL, Цены на нефть эталонных марок во вторник, 30 июля, выросли в ходе азиатских торгов. Стоимость нефти растет на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США впервые более чем за десять лет снизит процентные ставки.

А в Персидском заливе пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бросились в погоню за нефтяным танкером Великобритании и попытались его остановить.

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Тема
Мировые цены на нефть
Теги
нефть Brent WTI
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