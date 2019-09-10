США задумали новый удар по России: кому грозят санкции

В США допускают возможность введения санкций против "Росснефти" из-за того, что она наращивает торговлю венесуэльской нефтью.

Об этом сообщил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, передают "РИА Новости".

Отвечая на вопрос, может ли "Роснефть" попасть под санкции США как компания, закупающая нефть у Венесуэлы, Абрамс ответил: "Да, это возможно".

"Мы пока еще не сделали этого, но очевидно, что "Роснефть" получает большие деньги от торговли с Венесуэлой. И они закупают все большие объемы нефти у Венесуэлы с большой скидкой, а в обмен продают им продукты нефтепереработки. То есть они помогают Венесуэле и получают от этого прибыль. На каком-то этапе мы должны будем все-таки решить вопрос о возможной реакции на действия "Роснефти", – заявил спецпредставитель США.

По его словам, на протяжении последнего года в США видят растущую зависимость венесуэльской PDVSA (государственная нефтегазовая компания) и режима от российского правительства и "Роснефти".

"Все большие объемы венесуэльской нефти продаются компании "Роснефть". Та в свою очередь перепродает ее. И я считаю, что перенос штаб-квартиры PDVSA в Москву стал символом растущих связей Москвы и Каракаса", – сказал Абрамс.

США пригрозили России новыми санкциями

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия из-за санкций ЕС и США может уже через несколько лет потерять статус экспортера нефти. Существующие месторождения исчерпываются, а чтобы разрабатывать новые, нужны западные технологии. И санкции лишают РФ доступа к ним.

Тем временем в России заявили, что сумели разработать двигатели для военного флота взамен тем, которые раньше покупали в Украине.

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