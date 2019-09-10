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10 сентября • обновлено в 22:32
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/ Рынки и компании

США задумали новый удар по России: кому грозят санкции

5.7т Читать материал на украинском

В США допускают возможность введения санкций против "Росснефти" из-за того, что она наращивает торговлю венесуэльской нефтью.

Об этом сообщил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, передают "РИА Новости".

Отвечая на вопрос, может ли "Роснефть" попасть под санкции США как компания, закупающая нефть у Венесуэлы, Абрамс ответил: "Да, это возможно".

"Мы пока еще не сделали этого, но очевидно, что "Роснефть" получает большие деньги от торговли с Венесуэлой. И они закупают все большие объемы нефти у Венесуэлы с большой скидкой, а в обмен продают им продукты нефтепереработки. То есть они помогают Венесуэле и получают от этого прибыль. На каком-то этапе мы должны будем все-таки решить вопрос о возможной реакции на действия "Роснефти", – заявил спецпредставитель США.

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По его словам, на протяжении последнего года в США видят растущую зависимость венесуэльской PDVSA (государственная нефтегазовая компания) и режима от российского правительства и "Роснефти".

"Все большие объемы венесуэльской нефти продаются компании "Роснефть". Та в свою очередь перепродает ее. И я считаю, что перенос штаб-квартиры PDVSA в Москву стал символом растущих связей Москвы и Каракаса", – сказал Абрамс.

США пригрозили России новыми санкциями

США пригрозили России новыми санкциями

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия из-за санкций ЕС и США может уже через несколько лет потерять статус экспортера нефти. Существующие месторождения исчерпываются, а чтобы разрабатывать новые, нужны западные технологии. И санкции лишают РФ доступа к ним.

Тем временем в России заявили, что сумели разработать двигатели для военного флота взамен тем, которые раньше покупали в Украине.

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Тема
Санкции против России
Место
США
Теги
"Роснефть" нефть конфликт в Венесуэле
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вислоухим теребонькать на санкции!
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Petrov Valery
Petrov Valery
Побольше бы таких заявлений. Именно после них цена на нефть скачет вверх.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Petrov Valery, скачет вверх только пенсионный возраст биомусора от палезых санкций)
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