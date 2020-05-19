США вышли на тропу войны с Китаем из-за коронавируса: экономические санкции могут коснуться всех

Китай ввел 80-процентную квоту на австралийский экспорт и уже вскоре может ввести санкции и в отношении Великобритании. Около 100 стран мира во главе с США выступили за расследование причастности Поднебесной к массовому распространению коронавируса. В ответ Пекин начал вводить жесткие экономические санкции.

Все это может привести к масштабной экономической войне, говорится в публикации DailyMail. Всемирная организация здравоохранения под давлением США и других стран согласилась расследовать эффективность мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса.

Президент США Дональд Трамп пошел на открытый конфликт с США, угрожая навсегда прекратить финансирование ВОЗ, которую он обвинил в предвзятости к Пекину. Мол, Китай должен был сразу перекрыть свои границы.

Дональд Трамп

Великобритания также поддержала призыв к расследованию. В ответ в Поднебесной уже заявили, что не вернутся к "обычному бизнесу" с Великобританией после ослабления пандемии.

После нескольких недель угроз бойкотировать мясную и ячменную отрасли и ограничить возможности для поездок и получения образования Китай нанес первый экономический удар. Жертвой стала Австралия – ей объявили о повышении пошлины на экспорт ячменя в размере 80,5%.

Ожесточенная битва между Китаем и Австралией сейчас переросла на мировую арену. Следующим участником экономической битвы может стать Великобритания, говорится в публикации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020-го президент США Дональд Трамп подписал с Китаем первую часть торгового соглашения, которое позволило завершить торговую войну. По условиям соглашения, Китай должен купить американские товары и услуги на сумму $200 млрд,