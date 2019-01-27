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/Рынки и компании

США выдвинули новый ультиматум ЕС из-за российского газопровода

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США потребовали от Евросоюза немедленно остановить строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

По данным Handelsblatt, представитель американского правительства заявил, что ЕС должен приложить активные усилия для полной остановки проекта, чтобы РФ не получила возможности оказывать огромное влияние.

"Если трубопровод будет построен, Европа потеряет важное пространство для действий в отношении России. Наши европейские партнеры должны принять меры, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность и гарантировать бесперебойные поставки газа через Украину", – сказал представитель Белого дома.

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Собеседник издания также добавил, что письма о санкциях, которые разослал немецким компаниям BASF и Uniper посол США в ФРГ Ричард Гренелл с предупреждениями, "не были предусмотрены для открытого доступа".

США выдвинули новый ультиматум ЕС из-за российского газопровода

Как сообщает Der Standard, в ответ на требование США президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, будто американцы оказывают давление на ЕС.

"Администрация американского президента Дональда Трампа относится к ЕС и отдельных его стран в качестве своей колонии", – сказал он, добавив, что США и Россия заинтересованы в ослаблении ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канцлер Германии Ангела Меркель ответила на ультиматум США, что ФРГ продолжит закупать газ у РФ.

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Место
США
Теги
Северный поток - 2газопроводЕС
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Мотли Крю
Мотли Крю
Настоящая колония пиндосов это Украина. Эти идиоты даже дохнуть за интересы США готовы
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Мотли Крю
Мотли Крю
Livesey David, Заповедники берегут. А этих скотов просто используют)))....как папуасов за бусы))
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Livesey David
Livesey David
Мотли Крю, Кукраина - это не колония, кукраина - это заповедник.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
А где ультиматум?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Врядли Германия прогнется под пиндостан как это сделала украина
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