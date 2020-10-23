США ввели санкции против российского НИИ химии и механики

Борис Бондарь Рынки и компании 22:00, 23.10.2020 Обновлено: 22:00, 23.10.2020

Соединенные штаты Америки ввели санкции в отношении российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики.

Об этом сообщили на сайте американского Минфина. Он стал шестым НИИ, в отношении которого ввели ограничения.

"В список OFAC добавлен следующий объект: Государственный научно-исследовательский центр Российской Федерации ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, он же "ЦНИИХМ", ФГУП, ул. Нагатинская, Москва, Россия", – сказано в сообщении.

Ограничительные меры введены в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Институт вошел в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). С организациями, попавшими в него, гражданам и юридическим лицам США запрещено вести бизнес.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список пять российских научно-исследовательских институтов, которые подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.

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