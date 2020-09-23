США ввели новые санкции против России

Ярослав Маркин Рынки и компании 17:33, 23.09.2020 Обновлено: 17:55, 23.09.2020

США ввели новые санкции против России в связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США и ситуацией в Украине.

В списки попали восемь россиян и выходцев из РФ, а также семь организаций в России и Финляндии. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США в среду, 23 сентября.

Кто попал в санкционные списки

  1. Борис Гайкович (связан с НПО "Океанос"; это частная компания, которая занимается подводными техологиями)

  2. Елена Иванова (связан с НПО "Океанос")

  3. Евгений Ходотов (связан с "поваром Путина" Евгением Пригожиным)

  4. Никита Ковалевский (связан с Optima Freight; это финская компания, которая занимается грузоперевозками)

  5. Надежда Кучумова (связана с НПО "Океанос")

  6. Александр Кузин (связан с Пригожиным)

  7. Дмитрий Сытый (связан с Пригожиным)

  8. Владислав Занин (связан с НПО "Океанос")

Компании, против которых ввели санкции

  1. Acex OY (Финляндия, связана с Ковалевским)

  2. GCH Finland OY (Финляндия, связана с Ковалевским)

  3. Lobaye Invest (ЦАР, связана с Пригожиным)

  4. "М-Финанс" (Россия, связана с Пригожиным)

  5. НПП ПТ "Океанос" (Россия, связана с ФСБ)

  6. Optima Freight OY (Финляндия, связана с российской DiveTechnoService)

  7. Unicum Trade OY (Финляндия, связана с Ковалевским)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Дипломатические и экономические санкции против России и ряда российских чиновников и политиков были введены вскоре после аннексии Крыма.

  • США и ЕС создали свои санкционные списки российских лиц, причастных к аннексии Крыма. Зарубежные активы этих персон были заморожены, а их право на въезд в Америку и Европу ликвидировано.

  • С тех пор новые санкции против России вводились США и ЕС регулярно – после начала войны на Донбассе, после катастрофы малайзийского "Боинга777" рейса МН17. Позднее к ним присоединились как страны Большой семерки, так и страны-партнеры Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также НАТО.

Санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • запрет на экспорт и импорт оружия;

  • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Евросоюз в четверг, 10 сентября, официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

23 сентября Россия ввела санкции против Европейского союза. Они касаются запрета въезда на территорию РФ ряда чиновников.

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