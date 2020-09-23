США ввели новые санкции против России в связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США и ситуацией в Украине.

В списки попали восемь россиян и выходцев из РФ, а также семь организаций в России и Финляндии. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США в среду, 23 сентября.

Кто попал в санкционные списки

Борис Гайкович (связан с НПО "Океанос"; это частная компания, которая занимается подводными техологиями) Елена Иванова (связан с НПО "Океанос") Евгений Ходотов (связан с "поваром Путина" Евгением Пригожиным) Никита Ковалевский (связан с Optima Freight; это финская компания, которая занимается грузоперевозками) Надежда Кучумова (связана с НПО "Океанос") Александр Кузин (связан с Пригожиным) Дмитрий Сытый (связан с Пригожиным) Владислав Занин (связан с НПО "Океанос")

Компании, против которых ввели санкции

Acex OY (Финляндия, связана с Ковалевским) GCH Finland OY (Финляндия, связана с Ковалевским) Lobaye Invest (ЦАР, связана с Пригожиным) "М-Финанс" (Россия, связана с Пригожиным) НПП ПТ "Океанос" (Россия, связана с ФСБ) Optima Freight OY (Финляндия, связана с российской DiveTechnoService) Unicum Trade OY (Финляндия, связана с Ковалевским)

Как сообщал OBOZREVATEL:

Дипломатические и экономические санкции против России и ряда российских чиновников и политиков были введены вскоре после аннексии Крыма.

США и ЕС создали свои санкционные списки российских лиц, причастных к аннексии Крыма. Зарубежные активы этих персон были заморожены, а их право на въезд в Америку и Европу ликвидировано.

С тех пор новые санкции против России вводились США и ЕС регулярно – после начала войны на Донбассе, после катастрофы малайзийского "Боинга777" рейса МН17. Позднее к ним присоединились как страны Большой семерки, так и страны-партнеры Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также НАТО.

Санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Евросоюз в четверг, 10 сентября, официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

23 сентября Россия ввела санкции против Европейского союза. Они касаются запрета въезда на территорию РФ ряда чиновников.