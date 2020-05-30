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30 мая • обновлено в 09:49
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США введут санкции против "Северного потока-2", проект РФ решили остановить – Reuters

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Два сенатора США в понедельник, 1 июня, могут ввести санкции в отношении "Северного потока-2", который изо всех сил пытается достроить Россия.

Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Reuters. Ожидается, что санкции, которые должны были бы пройти через Конгресс и подписаться президентом Дональдом Трампом, будут введены в понедельник сенаторами-республиканцами Тедом Крузом и демократом Джином Шахином.

США введут санкции против "Северного потока-2", проект РФ решили остановить – Reuters

"Офисы сенаторов не отвечали на запросы о комментариях. Однако на этой неделе оба сенатора заявили, что они взвешивают санкции в отношении "Северного потока-2" во главе с государственной газовой компанией Газпром, поскольку Россия приближается к завершению проекта", – говорится в материале.

Круз сказал аналитическому центру Атлантического совета в этом месяце, что новые санкции будут применяться к любому судну или любому владельцу, который попытается завершить проект. Судовые офицеры потеряют способность приезжать в Соединенные Штаты, и все их активы будут заблокированы, сказал он.

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Тема
Северный поток-2
Место
США
Теги
газопровод Северный поток - 2
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